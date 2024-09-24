Об этом сообщили журналистам Reuters люди, близкие к американскому кандидату в президенты от Республиканской партии. Встреча Трампа и Зеленского, по словам собеседников, также пока не назначена.

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Что произошло со встречей Зеленского и Трампа

В издании отметили, что на выходных Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании вместе с губернатором-демократом Джошем Шапиро, союзником Харрис. Это вызвало возмущение некоторых соратников Трампа, которые отмечают, что этот визит состоялся во время предвыборной борьбы за пост президента между демократами и республиканцами.

Учитывая это, Дональд Трамп заявил в понедельник, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет, чтобы демократы победили на выборах в США 2024 года.

Однако заявление кандидата в президенты от Республиканской партии во время предвыборной кампании контрастирует с линией некоторых его союзников, которые утверждали, что "Украина приветствовала бы возвращение Трампа", поскольку только он, по их словам, "имеет смекалку вести переговоры с президентом России, чтобы положить конец войне против Украины".

Кроме этого, на предвыборном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп снова назвал Владимира Зеленского "крупнейшим продавцом в истории".

Каждый раз, когда он приезжает в страну, он идет с 60 миллиардами долларов... Он так сильно хочет, чтобы они (демократы – 24 Канал) выиграли эти выборы. Но я сделаю иначе - я буду работать над достижением мира,

– сказал экс-президент США.

К слову, ранее в Офисе Президента сообщали, что Владимир Зеленский во время своего визита в США планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45 президентом США Дональдом Трампом.