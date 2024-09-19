Среди них будут Камала Харрис, Дональд Трамп и Джо Байден. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Интересно У Зеленского поделились ожиданиями от встречи с Байденом, Харрис и Трампом

Что будет делать Зеленский в Соединенных Штатах

В Офисе Президента отметили, что Владимир Зеленский в США выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, а также проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы,

– отметили в ОП.

Кроме этого, президент Украины также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом.

К слову, Владимир Зеленский в обращении 18 сентября сообщил, что План победы Украины полностью готов. Этот документ содержит все ключевые акценты и детали, необходимые для его реализации, без альтернатив для замораживания войны или манипуляций.