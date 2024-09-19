Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Украине важно представить и зафиксировать концепцию, как принудить Россию к справедливому финалу войны. Именно об этом говорится в плане победы Украины.

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О чем говорится в плане победы Украины

Как отметил Подоляк, Украина рассчитывает на достаточно эффективные встречи в Соединенных Штатах. Ведь это основной союзник нашего государства.

Один из ключевых пунктов плана победы – военная помощь для Украины. Она должна быть сопоставимой с теми задачами, которые выполняет наше государство. Сейчас Украина демонстрирует, что способна перенести войну на территорию России.

Реализация этого пункта зависит от количества ресурсов. Сама Украина не может изготовить такое количество снарядов, ракет и дронов, как Россия, Иран и КНДР. Это – нонсенс. Украина уже существенно повысила скорость изготовления тех или иных ресурсов. Но ключевое решение здесь от США. У них на складах есть оружие,

– отметил Подоляк.

Не стоит забывать о санкциях. Россия должна быть ограничена в возможностях получать доходы. Параллельно нужно инвестировать в украинский ВПК, чтобы он мог производить еще больше ресурсов. Также в плане победы говорится как о различных инструментах политического и дипломатического принуждения.

План победы – это инвестиции в возвращение к правилам. Запад инвестирует в свою стабильность. Это также инвестиции в возвращение к действенности международного права. Люди на Западе также успокоятся, что большой войны не будет. Потому что именно тут правильно расставили точки над "и" и убрали ключевого донора глобальной нестабильности,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом уже на следующей неделе.