Так соответствующие встречи могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщили в Reuters і Bloomberg.

К теме Зеленский сказал, когда представит план победы Украины Байдену, Харрис и Трампу

Когда Зеленский встретится с Харрис и Трампом

Кандидат от Республиканской партии ответил на вопрос журналистов, встретится ли с президентом Украины на следующей неделе, когда он прибудет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Наверное, да,

– сказал Дональд Трамп.

Впрочем, больше деталей не предоставил.

Также СМИ со ссылкой на источники сообщили, что кандидат от Демократической партии планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Кроме того, отметили, что президент Украины должен представить Джо Байдену план победы, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН "позже в этом месяце".

Обратите внимание! "Голос Америки" писал, что общие дебаты на Генассамблее ООН начинаются 24 сентября. В тот же день с речью должен выступить президент США. А 25 сентября – Владимир Зеленский.