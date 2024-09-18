О предстоящем выступлении Владимира Зеленского сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление миссии Словении в Организации Объединенных Наций.

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Планы Зеленского относительно Совбеза ООН

С 22 по 27 сентября будет проходить неделя высокого уровня в ООН. Среди прочего, 22 и 23 сентября следует ожидать "Саммит будущего" с многочисленным количеством известных мировых политиков.

Президент Зеленский будет выступать на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 24 сентября. По информации СМИ, посвящено оно будет именно российско-украинской войне.

Встреча состоится, когда мировые лидеры будут находиться в Нью-Йорке на ежегодной встрече на Генеральной Ассамблее ООН,

– пишут международные аналитики.

Вероятно, Владимир Зеленский едет в Соединенные Штаты не с пустыми руками, а "планом победы", который хочет представить президенту Джо Байдену. Недавно глава нашего государства отмечал, что стратегия полностью готова.

Можно сказать, что уже полностью готов наш план победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями. Самое главное теперь – решимость реализовать.

Обратите внимание! Reuters вспоминает, что российское вторжение в Украину решительно осудила Генеральная Ассамблея ООН с 193 членами. Мировое сообщество требовало от Кремля вывести войска из нашего государства. В то же время Совет безопасности, где Москва имеет право вето, тормозит любые усилия по миру.

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Напомним, что США на этих неделях предлагали реформу Совбеза ООН для эффективного ответа на современные вызовы. В ней пока речь не идет о том, чтобы затратить право вето у России. Зато Вашингтон предлагает увеличить количество мест.