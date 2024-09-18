15 сентября в США произошло очередное покушение на кандидата в президента Дональда Трампа. Оно получилось довольно странным, прежде всего даже не благодаря "формату", а собственно из-за персоны стрелка – 58-летнего Райана Рута, которому на некоторое время даже удалось затмить персону своей потенциальной жертвы.

24 Канал рассказывает биографию Рута и констатирует его превращение в медийную суперзвезду.

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Как российская пропаганда использует кейс Райана Рута

После летнего покушения на Трампа разоблаченный российский агент Виктор Медведчук написал кандидату в президенты США открытое письмо, в котором возложил ответственность за преступление на украинцев. Тогда к этим нелепым обвинениям, как и ко всему, что делает Медведчук, отнеслись даже не с сомнениями, а с иронией. На эту жалкую попытку не обратила внимание даже вездесущая российская пропаганда.

Осеннее покушение Трампа – это совсем другая ситуация, здесь у стрелка есть прямая связь с Украиной, за этот факт мгновенно ухватились российские пропагандисты и их союзники в других уголках планеты. Персона Райана Рута настолько пестрая, что там хватит фактажа сразу на несколько теорий заговоров.

В частности, CNN указывает, что российская пропаганда относительно Рута, может негативно повлиять на визит президента Владимира Зеленского в США. В Кремле хотят воспользоваться тем фактом, что Рут шумно поддерживал Украину, чтобы испортить ее отношения с США.



В России после вероятной новой попытки покушения на Трампа уже начали создавать ложный нарратив, согласно которому поддержка Украины со стороны США якобы является чем-то "экстремистским".

За свои 58 лет он успел побыть сторонником буквально всего, попробовать разные стороны жизни и профессии, имел криминальный опыт, открыл собственный бизнес и написал книгу.

В разное время Рута обвиняли в следующих преступлениях и правонарушениях:

мошенничество с чеками (1990-е),

незаконном владении оружием массового уничтожения (автоматический пулемет, в 2002 году),

сопротивлении полиции (в 2002 году он забаррикадировался в доме, который полиция взяла штурмом, это было в округе Гилфорд в Северной Каролине. Собственно, после обыска дома полиция и нашла пулемет),

наезде на человека и побеге с места преступления (в 2003-м),

хранении краденых вещей (в 2010-м) и скотерстве (незаконном проживании в чужом доме в 2019-м).

Как господину Руту удалось избежать длительного заключения за такие пестрые деяния – неизвестно, но после 15 сентября к этому букету добавится покушение на кандидата в президенты или стрельба из Ак-47 рядом с ним. Потому что на самом деле Рут не целился в самого Трампа, а просто стрелял себе на территории гольф-клуба во Флориде, где случайно оказался Трамп (визит не был спланированным).

Сейчас Рута обвиняют в незаконном владении незаконным огнестрельным оружием с уничтоженным серийным номером. Тавтология здесь вполне уместна, потому что в США осужденный преступник не имеет права владеть огнестрельным оружием, а Ак-47 с уничтоженным серийным номером является оружием, которое вне закона. Первое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, второе – до 5 лет.

Слово, которое, пожалуй, лучше всего его определяет, – авантюрист.

Сейчас Руту перемывают косточки СМИ всего мира и даже обращают внимание на созвучие фамилии стрелка с Джоном Уилксом Бутом, а Россия и ее симпатики смакуют якобы принадлежность Рута к украинскому сопротивлению, в частности, Международного легиона. Дошло до того, что Украина вынуждена была официально эту связь отрицать.

Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. Слухи, что ходят по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности,

– Международный легион ГУР МО 16 сентября 2024 года поспешил опровергнуть свою связь с Рутом.



Рут на протесте, чтобы освободить военных "Азова", которые были в осаде в Мариуполе, апрель 2022 года / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Биография Райана Рута

Райан Уэсли Рут родился в Северной Каролине, однако в последнее время предпочитал Гавайи. Там в 2018 году Рут открыл собственный строительный бизнес. Компания Camp Box Honolulu, как можно догадаться из названия, занимается изготовлением бюджетного жилья на колесах. Бизнес имеет социальную миссию – помогать незащищенным слоям населения, которых в США немало (об этом мы знаем из оскароносного фильма Хлои Чжао Nomadland).

Большинство из того, что известно о Руте, СМИ узнали из его соцсетей. К сожалению, сейчас все страницы господина Рута заблокированы. Впрочем, журналистам все же удалось там посерфить.

Его профиль в X (бывшем твиттере) – настоящая копилка конспиролога. Там есть сообщения, которые можно определить как:

проукраинские,

антиукраинские,

пропалестинские,

протрамповские,

антитрамповские,

протайванские,

антикитайские.

К Китаю у Райана Рута есть немало вопросов, в частности, из-за Covid-19, который, по его мнению, является биологическим оружием тамошних коммунистов. Здесь Рут вполне солидарен с Трампом, который во время своего президентства прямо обвинял в пандемии Пекин и постоянно называл Covid-19 "китайским вирусом".

Рут, кстати, долгое время был сторонником Трампа и писал в соцсетях, что в 2016-м голосовал за него на выборах президента США. Правда, позже он разочаровался в собственном выборе и уже писал, что Трамп деградировал, а Рут "будет рад, когда тот исчезнет".

Официально Рут не зарегистрирован как член ни одной политической партии, но известно, что в 2024 году голосовал на праймериз демократов в Северной Каролине.

Связи Рута с Украиной и почему ему отказали в ГУР МО

Я прибыл в Украину с Гавайев, чтобы бороться за ваших детей, семьи и демократию... Я приеду и умру за вас,

– написал Райан Рут в апреле 2022 года в Х (бывшем твиттере).

Это действительно так, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Райан Рут прибыл в Киев и был одним из тех, кто основал на Майдане Независимости мемориал с флажками и книгой памяти погибших военных, который существует до сих пор.



Флаги, которые Рут разместил на Майдане Независимости в первые недели вторжения / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Американец присоединился как волонтер, создал "Международный волонтерский центр" и поставил на Майдане палатку.



Палатка Райана на Майдане Независимости / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Впоследствии этого Руту стало мало и он попытался стать членом Международного легиона – боевого подразделения из иностранных добровольцев под кураторством ГУР МО.

Присоединиться к украинским войскам он хотел не сам, а вместе с группой людей, которых собственноручно пытался завербовать. Всем желающим Рут обещал по 1 200 долларов. Также у него был план сформировать отряд из бывших воинов афганской армии, которые сбежали от талибов.



В Вашингтоне и в Киеве, чтобы найти солдат для войны, сообщение Рута в фейсбуке за 2022 год

В итоге Рут якобы "навербовал" 5 900 афганцев и 10 000 сирийских воинов (67 из которых якобы погибли в результате разрушительного землетрясения 2023 года), однако ни один из них так и не появился на украинском фронте.

Переговоры о таком отряде Рут, как он утверждает сам в заметке в фейсбуке и собственной книге (о ней позже), вел напрямую с тогдашним министром обороны Резниковым и секретарем СНБО Даниловым. Кроме украинских топов Рут встречался с представителями американского истеблишмента, о чем рассказывал журналистам The New York Times.

С какой бы стати люди стали защищать чужую для них страну, когда отказались от защиты собственной, неизвестно. В соцсетях из-за авантюры с афганцами Рута начали обвинять в мошенничестве и предполагать, что его волонтерство не совсем искреннее.

При этом есть информация, что Рут пожертвовал ВСУ приобретенное им военное снаряжение, а также организовал сбор средств на 120 дронов для Сил обороны. Также якобы Рут планировал создать собственную команду по разработке беспилотников для ВСУ, но эта идея потерпела фиаско.

Почему Рут обиделся на Украину и что известно о его книге

В ГУР отнеслись к Руту настороженно, поэтому от услуг странного американца отказались. После этого в голове Райана Рута произошли значительные изменения. После 5 месяцев в Украине он возвращается в США, где впоследствии меняет собственные взгляды относительно Украины (теперь нас уже не спасти, потому что страну сожрала коррупция и коммунисты, а еще – украинцы неблагодарные, потому что не оценили благородного порыва гавайца).

Эти подробности стали известны из книги Райана Рута, в которой он все же монетизировал свой вояж в Украину. Она была издана в феврале 2023 года под названием “Война, в которой невозможно победить” (Ukraine's Unwinnable War). Это самиздат, но она продается на Amazon за почти 3 доллара. Ее страницы наполнены разочарованием от неблагодарных украинцев.



Обложка книги господина Рута на Amazon. Как видно из подзаголовка, он очень любит геополитику / Amazon Kindle

Эта книга наивна и хотя автор в предисловии прямо заявляет о симпатии к Украине, на самом деле она антиукраинская, потому что повторяет худшие тезисы радикальных сторонников Трампа – Марджори Тейлор Грин и Такера Карлсона.

Проведя пять месяцев в Украине, я начал осознавать, что Украине невозможно выиграть эту войну, и что мир не должен иметь величественных мыслей о том, что это возможно,

– предисловие автора Райана Рута к собственной книге.

Вот лишь некоторые тезисы Рута:

"Украинцы неустанно воруют международную помощь, в частности, танки и снаряжение иностранцев".

"Украина не имеет мотивации победить или прекратить конфликт, потому что зарабатывает на нем. Из-за этого война затянется на десятилетия".

"Конфликт" можно было прекратить решающим голосованием, население оккупированных Россией регионов должно было самостоятельно решить, что ими будет управлять – демократия или коммунизм.

Украинцы поражены коммунизмом и просто физически не готовы к свободе и демократии.

Очевидно, что если бы Рут не решился обстрелять гольф-клуб Трампа во Флориде, то диагноз ему должны были бы ставить не в суде, а в медицинских учреждениях. Потому что, похоже, в его лице мы имеем дело с человеком, которому не удалось реализовать собственный комплекс мессии. Он пытался быть Икаром и Прометеем одновременно, а в итоге, похоже, его ждет судьба Теда "Унабомбера" Качинского или Чарли Мэнсона.