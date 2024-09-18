15 сентября в США произошло очередное покушение на кандидата в президента Дональда Трампа. Оно получилось довольно странным, прежде всего даже не благодаря "формату", а собственно из-за персоны стрелка – 58-летнего Райана Рута, которому на некоторое время даже удалось затмить персону своей потенциальной жертвы.

24 Канал рассказывает биографию Рута и констатирует его превращение в медийную суперзвезду.

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После летнего покушения на Трампа разоблаченный российский агент Виктор Медведчук написал кандидату в президенты США открытое письмо, в котором возложил ответственность за преступление на украинцев. Тогда к этим нелепым обвинениям, как и ко всему, что делает Медведчук, отнеслись даже не с сомнениями, а с иронией. На эту жалкую попытку не обратила внимание даже вездесущая российская пропаганда.

Осеннее покушение Трампа – это совсем другая ситуация, здесь у стрелка есть прямая связь с Украиной, за этот факт мгновенно ухватились российские пропагандисты и их союзники в других уголках планеты. Персона Райана Рута настолько пестрая, что там хватит фактажа сразу на несколько теорий заговоров.

В частности, CNN указывает, что российская пропаганда относительно Рута, может негативно повлиять на визит президента Владимира Зеленского в США. В Кремле хотят воспользоваться тем фактом, что Рут шумно поддерживал Украину, чтобы испортить ее отношения с США.

В России после вероятной новой попытки покушения на Трампа уже начали создавать ложный нарратив, согласно которому поддержка Украины со стороны США якобы является чем-то "экстремистским".

За свои 58 лет он успел побыть сторонником буквально всего, попробовать разные стороны жизни и профессии, имел криминальный опыт, открыл собственный бизнес и написал книгу.

В разное время Рута обвиняли в следующих преступлениях и правонарушениях:

  • мошенничество с чеками (1990-е),
  • незаконном владении оружием массового уничтожения (автоматический пулемет, в 2002 году),
  • сопротивлении полиции (в 2002 году он забаррикадировался в доме, который полиция взяла штурмом, это было в округе Гилфорд в Северной Каролине. Собственно, после обыска дома полиция и нашла пулемет),
  • наезде на человека и побеге с места преступления (в 2003-м),
  • хранении краденых вещей (в 2010-м) и скотерстве (незаконном проживании в чужом доме в 2019-м).

Как господину Руту удалось избежать длительного заключения за такие пестрые деяния – неизвестно, но после 15 сентября к этому букету добавится покушение на кандидата в президенты или стрельба из Ак-47 рядом с ним. Потому что на самом деле Рут не целился в самого Трампа, а просто стрелял себе на территории гольф-клуба во Флориде, где случайно оказался Трамп (визит не был спланированным).

Сейчас Рута обвиняют в незаконном владении незаконным огнестрельным оружием с уничтоженным серийным номером. Тавтология здесь вполне уместна, потому что в США осужденный преступник не имеет права владеть огнестрельным оружием, а Ак-47 с уничтоженным серийным номером является оружием, которое вне закона. Первое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, второе – до 5 лет.

Слово, которое, пожалуй, лучше всего его определяет, – авантюрист.

Сейчас Руту перемывают косточки СМИ всего мира и даже обращают внимание на созвучие фамилии стрелка с Джоном Уилксом Бутом, а Россия и ее симпатики смакуют якобы принадлежность Рута к украинскому сопротивлению, в частности, Международного легиона. Дошло до того, что Украина вынуждена была официально эту связь отрицать.

Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не имеет никакого отношения к подразделению. Слухи, что ходят по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности,
– Международный легион ГУР МО 16 сентября 2024 года поспешил опровергнуть свою связь с Рутом.

Райан Рут в Киеве
Рут на протесте, чтобы освободить военных "Азова", которые были в осаде в Мариуполе, апрель 2022 года / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Райан Уэсли Рут родился в Северной Каролине, однако в последнее время предпочитал Гавайи. Там в 2018 году Рут открыл собственный строительный бизнес. Компания Camp Box Honolulu, как можно догадаться из названия, занимается изготовлением бюджетного жилья на колесах. Бизнес имеет социальную миссию – помогать незащищенным слоям населения, которых в США немало (об этом мы знаем из оскароносного фильма Хлои Чжао Nomadland).

Большинство из того, что известно о Руте, СМИ узнали из его соцсетей. К сожалению, сейчас все страницы господина Рута заблокированы. Впрочем, журналистам все же удалось там посерфить.

Его профиль в X (бывшем твиттере) – настоящая копилка конспиролога. Там есть сообщения, которые можно определить как:

  • проукраинские,
  • антиукраинские,
  • пропалестинские,
  • протрамповские,
  • антитрамповские,
  • протайванские,
  • антикитайские.

К Китаю у Райана Рута есть немало вопросов, в частности, из-за Covid-19, который, по его мнению, является биологическим оружием тамошних коммунистов. Здесь Рут вполне солидарен с Трампом, который во время своего президентства прямо обвинял в пандемии Пекин и постоянно называл Covid-19 "китайским вирусом".

Рут, кстати, долгое время был сторонником Трампа и писал в соцсетях, что в 2016-м голосовал за него на выборах президента США. Правда, позже он разочаровался в собственном выборе и уже писал, что Трамп деградировал, а Рут "будет рад, когда тот исчезнет".

Официально Рут не зарегистрирован как член ни одной политической партии, но известно, что в 2024 году голосовал на праймериз демократов в Северной Каролине.

Я прибыл в Украину с Гавайев, чтобы бороться за ваших детей, семьи и демократию... Я приеду и умру за вас,
– написал Райан Рут в апреле 2022 года в Х (бывшем твиттере).

Это действительно так, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Райан Рут прибыл в Киев и был одним из тех, кто основал на Майдане Независимости мемориал с флажками и книгой памяти погибших военных, который существует до сих пор.


Флаги, которые Рут разместил на Майдане Независимости в первые недели вторжения / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Американец присоединился как волонтер, создал "Международный волонтерский центр" и поставил на Майдане палатку.


Палатка Райана на Майдане Независимости / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Впоследствии этого Руту стало мало и он попытался стать членом Международного легиона – боевого подразделения из иностранных добровольцев под кураторством ГУР МО.

Присоединиться к украинским войскам он хотел не сам, а вместе с группой людей, которых собственноручно пытался завербовать. Всем желающим Рут обещал по 1 200 долларов. Также у него был план сформировать отряд из бывших воинов афганской армии, которые сбежали от талибов.


В Вашингтоне и в Киеве, чтобы найти солдат для войны, сообщение Рута в фейсбуке за 2022 год

В итоге Рут якобы "навербовал" 5 900 афганцев и 10 000 сирийских воинов (67 из которых якобы погибли в результате разрушительного землетрясения 2023 года), однако ни один из них так и не появился на украинском фронте.

Переговоры о таком отряде Рут, как он утверждает сам в заметке в фейсбуке и собственной книге (о ней позже), вел напрямую с тогдашним министром обороны Резниковым и секретарем СНБО Даниловым. Кроме украинских топов Рут встречался с представителями американского истеблишмента, о чем рассказывал журналистам The New York Times.

С какой бы стати люди стали защищать чужую для них страну, когда отказались от защиты собственной, неизвестно. В соцсетях из-за авантюры с афганцами Рута начали обвинять в мошенничестве и предполагать, что его волонтерство не совсем искреннее.

При этом есть информация, что Рут пожертвовал ВСУ приобретенное им военное снаряжение, а также организовал сбор средств на 120 дронов для Сил обороны. Также якобы Рут планировал создать собственную команду по разработке беспилотников для ВСУ, но эта идея потерпела фиаско.

В ГУР отнеслись к Руту настороженно, поэтому от услуг странного американца отказались. После этого в голове Райана Рута произошли значительные изменения. После 5 месяцев в Украине он возвращается в США, где впоследствии меняет собственные взгляды относительно Украины (теперь нас уже не спасти, потому что страну сожрала коррупция и коммунисты, а еще – украинцы неблагодарные, потому что не оценили благородного порыва гавайца).

Эти подробности стали известны из книги Райана Рута, в которой он все же монетизировал свой вояж в Украину. Она была издана в феврале 2023 года под названием “Война, в которой невозможно победить” (Ukraine's Unwinnable War). Это самиздат, но она продается на Amazon за почти 3 доллара. Ее страницы наполнены разочарованием от неблагодарных украинцев.


Обложка книги господина Рута на Amazon. Как видно из подзаголовка, он очень любит геополитику / Amazon Kindle

Эта книга наивна и хотя автор в предисловии прямо заявляет о симпатии к Украине, на самом деле она антиукраинская, потому что повторяет худшие тезисы радикальных сторонников Трампа – Марджори Тейлор Грин и Такера Карлсона.

Проведя пять месяцев в Украине, я начал осознавать, что Украине невозможно выиграть эту войну, и что мир не должен иметь величественных мыслей о том, что это возможно,
– предисловие автора Райана Рута к собственной книге.

Вот лишь некоторые тезисы Рута:

  • "Украинцы неустанно воруют международную помощь, в частности, танки и снаряжение иностранцев".
  • "Украина не имеет мотивации победить или прекратить конфликт, потому что зарабатывает на нем. Из-за этого война затянется на десятилетия".
  • "Конфликт" можно было прекратить решающим голосованием, население оккупированных Россией регионов должно было самостоятельно решить, что ими будет управлять – демократия или коммунизм.
  • Украинцы поражены коммунизмом и просто физически не готовы к свободе и демократии.

Очевидно, что если бы Рут не решился обстрелять гольф-клуб Трампа во Флориде, то диагноз ему должны были бы ставить не в суде, а в медицинских учреждениях. Потому что, похоже, в его лице мы имеем дело с человеком, которому не удалось реализовать собственный комплекс мессии. Он пытался быть Икаром и Прометеем одновременно, а в итоге, похоже, его ждет судьба Теда "Унабомбера" Качинского или Чарли Мэнсона.