15 вересня у США стався черговий замах на кандидата в президента Дональда Трампа. Він вийшов доволі дивним, насамперед навіть не завдяки "формату", а власне через персону стрілка – 58-річного Раяна Рута, якому на деякий час навіть вдалося затьмарити персону своєї потенційної жертви.

24 Канал розповідає біографію Рута та констатує його перетворення на медійну суперзірку.

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Як російська пропаганда використовує кейс Раяна Рута

Після літнього замаху на Трампа викритий російський агент Віктор Медведчук написав кандидату в президенти США відкритого листа, в якому поклав відповідальність за злочин на українців. Тоді до цих недолугих звинувачень, як і до всього, що робить Медведчук, поставились навіть не зі сумнівами, а з іронією. На цю жалюгідну спробу не звернула увагу навіть усюдисуща російська пропаганда.

Осінній замах Трампа – це геть інша ситуація, тут у стрілка є прямий зв'язок з Україною, за цей факт миттєво ухопились російські пропагандисти та їхні союзники в інших куточках планети. Персона Раяна Рута настільки строката, що там вистачить фактажу відразу на декілька теорій змов.

Зокрема, CNN вказує, що російська пропаганда щодо Рута, може негативно вплинути на візит президента Володимира Зеленського у США. У Кремлі хочуть скористатися тим фактом, що Рут галасливо підтримував Україну, аби зіпсувати її відносини зі США.



У Росії після ймовірної нової спроби замаху на Трампа вже почали створювати хибний наратив, згідно з яким підтримка України з боку США нібито є чимось "екстремістським".

За свої 58 років він встиг побути прихильником буквально всього, спробувати різні сторони життя та професії, мав кримінальний досвід, відкрив власний бізнес і написав книгу.

У різний час Рута звинувачували в наступних злочинах і правопорушеннях:

шахрайство з чеками (1990-ті),

незаконному володінні зброєю масового знищення (автоматичний кулемет, у 2002 році),

опорі поліції (у 2002 році він забарикадувався у будинку, який поліція взяла штурмом, це було в окрузі Гілфорд у Північній Кароліні. Власне, після обшуку будинку поліція й знайшла кулемет),

наїзді на людину і втечі з місця злочину (у 2003-му),

зберіганні крадених речей (у 2010-му) та скотерстві (незаконному проживанні у чужому будинку у 2019-му).

Як пану Руту вдалося уникнути тривалого ув'язнення за такі строкаті діяння – невідомо, але після 15 вересня до цього букету додасться замах на кандидата в президенти або стрільба з Ак-47 поруч з ним. Бо насправді Рут не цілився у самого Трампа, а просто стріляв собі на території гольф-клубу в Флориді, де випадково опинився Трамп (візит не був спланованим).

Наразі Рута звинувачують у незаконному володінні незаконною вогнепальною зброєю зі знищеним серійним номером. Тавтологія тут цілком доречна, бо у США засуджений злочинець не має права володіти вогнепальною зброєю, а Ак-47 зі знищеним серійним номером є зброєю, яка поза законом. Перше правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до 15 років, друге – до 5 років.

Слово, яке, мабуть, найкраще його визначає, – авантюрист.

Нині Руту перемивають кісточки ЗМІ усього світу й навіть звертають увагу на співзвучність прізвища стрілка з Джоном Вілксом Бутом, а Росія та її симпатики смакують нібито приналежність Рута до українського спротиву, зокрема, Міжнародного легіону. Дійшло до того, що Україна змушена була офіційно цей зв’язок заперечувати.

Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності,

– Міжнародний легіон ГУР МО 16 вересня 2024 року поспішив спростувати свій зв'язок з Рутом.



Рут на протесті, щоб звільнити військових "Азову", які були в облозі у Маріуполі, квітень 2022 року / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Біографія Раяна Рута

Раян Веслі Рут народився у Північній Кароліні, проте останнім часом надавав перевагу Гаваям. Там у 2018 році Рут відкрив власний будівельний бізнес. Компанія Camp Box Honolulu, як можна здогадатись з назви, займається виготовленням бюджетного житла на колесах. Бізнес має соціальну місію – допомагати незахищеним верствам населення, яких у США чимало (про це ми знаємо з оскароносного фільму Хлої Чжао Nomadland).

Більшість із того, що відомо про Рута, ЗМІ дізналися з його соцмереж. На жаль, зараз усі сторінки пана Рута заблоковані. Втім, журналістам все ж вдалося там посерфити.

Його профіль у X (колишньому твіттері) – справжня скарбничка конспіролога. Там є дописи, які можна визначити як:

проукраїнські,

антиукраїнські,

пропалестинські,

протрампівські,

антитрампівські,

протайванські,

антикитайські.

До Китаю в Раяна Рута є чимало питань, зокрема, через Covid-19, який, на його думку, є біологічною зброєю тамтешніх комуністів. Тут Рут цілком солідарний з Трампом, який під час свого президентства прямо звинувачував у пандемії Пекін та постійно називав Covid-19 "китайським вірусом".

Рут, до речі, тривалий час був прихильником Трампа та писав у соцмережах, що у 2016-му голосував за нього на виборах президента США. Щоправда, пізніше він розчарувався у власному виборі і вже писав, що Трамп деградував, а Рут "буде радий, коли той зникне".

Офіційно Рут не зареєстрований як член жодної політичної партії, але відомо, що у 2024 році голосував на праймеріз демократів у Північній Кароліні.

Зв'язки Рута з Україною та чому йому відмовили в ГУР МО

Я прибув в Україну з Гаваїв, щоб боротися за ваших дітей, сім'ї та демократію.. Я приїду і помру за вас,

– написав Раян Рут у квітні 2022 року в Х (колишньому твітері).

Це дійсно так, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Раян Рут прибув до Києва та був одним з тих, хто започаткував на Майдані Незалежності меморіал з прапорцями та книгою пам’яті загиблих військових, який існує й досі.



Прапори, які Рут розмістив на Майдані Незалежності в перші тижні вторгнення / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Американець долучився як волонтер, створив "Міжнародний волонтерський центр" і поставив на Майдані намет.



Намет Раяна на Майдані Незалежності / Фото Ukraine's Unwinnable War / "Бабель"

Згодом цього Руту стало замало і він спробував стати членом Міжнародного легіону – бойового підрозділу з іноземних добровольців під кураторством ГУР МО.

Доєднатися до українського війська він хотів не сам, а разом з групою людей, яких власноруч намагався завербувати. Всім охочим Рут обіцяв по 1 200 доларів. Також у нього був план сформувати загін з колишніх вояків афганської армії, які втекли від талібів.



У Вашингтоні та в Києві, щоб знайти солдатів для війни, допис Рута у фейсбуці за 2022 рік

У підсумку Рут нібито "навербував" 5 900 афганців і 10 000 сирійських вояків (67 з яких начебто загинули внаслідок руйнівного землетрусу 2023 року), втім жоден з них так і не з'явився на українському фронті.

Переговори про такий загін Рут, як він стверджує сам в дописі у фейсбуці та власній книзі (про неї згодом), вів напряму з тодішнім міністром оборони Резніковим та секретарем РНБО Даніловим. Крім українських топів Рут мав зустрічі з представниками американського істеблішменту, про що розповідав журналістам The New York Times.

З якого б дива люди стали захищати чужу для них країну, коли відмовились від захисту власної, невідомо. У соцмережах через авантюру з афганцями Рута почали звинувачувати в шахрайстві та припускати, що його волонтерство не зовсім щире.

При цьому є інформація, що Рут пожертвував ЗСУ придбане ним військове спорядження, а також організував збір коштів на 120 дронів для Сил оборони. Також нібито Рут планував створити власну команду з розробки безпілотників для ЗСУ, але ця ідея зазнала фіаско.

Чому Рут образився на Україну та що відомо про його книгу

У ГУР поставилися до Рута насторожено, тому від послуг дивного американця відмовились. Після цього в голові Раяна Рута відбулись значні зміни. Після 5 місяців в Україні він повертається до США, де згодом змінює власні погляди щодо України (тепер нас вже не врятувати, бо країну зжерла корупція та комуністи, а ще – українці невдячні, бо не оцінили шляхетного пориву гавайця).

Ці подробиці стали відомі з книги Раяна Рута, в якій він все ж монетизував свій вояж до України. Вона була видана у лютому 2023 року під назвою “Війна, в якій неможливо перемогти” (Ukraine's Unwinnable War). Це самвидав, але вона продається на Amazon за майже 3 долари. Її сторінки наповнені розчаруванням від невдячних українців.



Обкладинка книги пана Рута на Amazon. Як бачимо з підзаголовка, він дуже любить геополітику / Amazon Kindle

Ця книга наївна і хоча автор у передмові прямо заявляє про симпатії до України, насправді вона антиукраїнська, бо повторює найгірші тези радикальних прихильників Трампа – Марджорі Тейлор Грін та Такера Карлсона.

Провівши п'ять місяців в Україні, я почав усвідомлювати, що Україні неможливо виграти цю війну, і що світ не повинен мати величних думок про те, що це можливо,

– передмова автора Раяна Рута до власної книги.

Ось лише деякі тези Рута:

"Українці невпинно крадуть міжнародну допомогу, зокрема танки та спорядження іноземців".

"Україна немає мотивації перемогти або припинити конфлікт, бо заробляє на ньому. Через це війна затягнеться на десятиліття".

"Конфлікт" можна було припинити вирішальним голосуванням, населення окупованих Росією регіонів мало самостійно вирішити, що ними керуватиме – демократія чи комунізм.

Українці вражені комунізмом і просто фізично не готові до свободи та демократії.

Вочевидь, що якби Рут не наважився обстріляти гольф-клуб Трампа у Флориді, то діагноз йому мали б ставити не в суді, а в медичних закладах. Бо, схоже, в його особі ми маємо справу з людиною, якій не вдалося реалізувати власний комплекс месії. Він намагався бути Ікаром та Прометеєм одночасно, а в підсумку, схоже, на нього чекає доля Теда "Унабомбера" Качинського або Чарлі Менсона.