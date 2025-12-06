Про це поінформував міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає 24 Канал.

Читайте також Вибухи знову було чутно у Дніпрі: ворог атакує місто ударними БпЛА та балістикою

Що відомо про ворожий обстріл міста?

З самого ранку росіяни запустили ударні БпЛА, які фіксували в багатьох районах Волинської області.

Мер Луцька повідомляв про роботу ППО в регіоні. Так, після вибухів у Луцьку в одному з районів міста здіймався дим.

Невдовзі Поліщук написав про перші наслідки російського удару.

Горять продуктові склади в одному з мікрорайонів міста,

– йдеться у його повідомленні.