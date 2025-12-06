Про вибухи там повідомило Суспільне. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" знову тероризують Україну: тривогу оголосили у Києві та низці областей
Що відомо про вибухи у Дніпро 6 грудня?
Після півночі у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
А після 1 ночі Повітряні сили застерігали про безпосередню небезпеку для Дніпра, а також Павлограда.
За підрахунками моніторингових спільнот, на агломерацію налетіло щонайменше два десятки безпілотників.
Повідомлення про перші вибухи з'явилося у місцевих каналах о 01:12.
А ближче до 01:30 з окупованого Криму ворог атакував Дніпро балістичними ракетами. І знову пролунали вибухи.
Де ще лунали вибухи через атаку БпЛА цієї ночі?
- Про роботу ППО проти "Шахедів" писала Київська ОВА.
- Також у Чернігові були вибухи, БпЛА впав у межах міста.