Що відомо про атаку на Чернігів?

Повітряну тривогу у низці областей вночі 6 грудня оголосили через загрозу ударів ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА у напрямку міста.

БпЛА курсом на Чернігів з півночі та північного сходу,

– написали військові.

Близько 00:17 місцеві почули вибух у місті. Ворожа атака триває. За даними ПС ЗСУ, дрони на заході Чернігівщини рухались у бік Київщини.

Згодом пресслужба Чернігівської міськради повідомила Суспільному, що у Чернігові зафіксували падіння ворожого безпілотника. Наслідки уточнюються.

