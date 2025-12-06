Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Чернігів?
Повітряну тривогу у низці областей вночі 6 грудня оголосили через загрозу ударів ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА у напрямку міста.
БпЛА курсом на Чернігів з півночі та північного сходу,
– написали військові.
Близько 00:17 місцеві почули вибух у місті. Ворожа атака триває. За даними ПС ЗСУ, дрони на заході Чернігівщини рухались у бік Київщини.
Згодом пресслужба Чернігівської міськради повідомила Суспільному, що у Чернігові зафіксували падіння ворожого безпілотника. Наслідки уточнюються.
Останні атаки Росії на Україну: що відомо?
Звечора 5 грудня росіяни запустили по Україні групи ударних дронів-камікадзе. Окрім Чернігова, вибухи чули й на Київщині. Там ППО знешкоджувала ворожі цілі.
Днями у Чернігові вже фіксували падіння російського безпілотника. Обійшлось без постраждалих, однак пошкоджено приватний будинок.
Також 4 грудня Росія вдарила по Харкову. У місті зафіксували щонайменше три прильоти. А у Чугуївській громаді дрони поцілили в промисловий об'єкт та мікрорайон.