Близько дев'ятої вечора там було гучно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Харків.
Що відомо про вибухи в Харкові?
Повітряну тривогу у Харкові оголосили ще о 18:14. О 21:12 та 21:15 в місті було чутно вибухи. За кілька хвилин в місті знову було гучно. Повітряні сили інформували про групу дронів на Харківщині курсом на Чугуїв з півночі, а згодом – про БпЛА на півночі Харкова курсом на захід.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок атаки є щонайменше три прильоти по місту, два з них – в Основʼянському районі. Наслідки ударів наразі з'ясовують.
