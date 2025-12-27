Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Що відомо про викриття нардепів?

У суботу, 27 грудня, НАБУ повідомило про спільну операцію із прокурорами САП. Детективи викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні депутати України. Слідчі дії провели в межах операції під прикриттям.

За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.

Імена фігурантів та суми поки не розголошуються. Слідчі обіцяють оприлюднити усі деталі згодом.