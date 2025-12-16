Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука Укрінформу.

Де проводитиме обшуки НАБУ в Ізраїлі?

Дипломат стверджує, що детективи Національного антикорупційного бюро планують візит до Ізраїлю, аби провести обшуки у посольстві України.

Слідчі НАБУ найближчим приїдуть до Ізраїлю для проведення слідчих дій на території посольства,

– сказав дипломат.

За словами посла, представники НАБУ звернулись до дипломатичної установи через Міністерство закордонних справ з проханням надати приміщення для проведення слідчих дій в Ізраїлі.

Однак деталі справи, з приводу якої відбуватиметься розслідування, посольству не розкрили.

Посол уточнив, що наразі не визначено точну дату візиту детективів, оскільки дата змінювалась уже двічі. Також Корнійчук наголосив, що українська дипломатична служба готова надати необхідні умови для проведення слідчих заходів на території посольства.

