Про це пише 24 Канал із повідомленням на Державну податкову службу України.

Що відомо про обшуки НАБУ у Податковій службі?

Державна податкова служба офіційно повідомила про проведення обшуків у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській області, а також у центральному апараті ДПС.

За даними Податкової, слідчі дії стосуються подій, які відбувались протягом 2024 року та завершились у 2025 році. Справу відкрито у зв'язку з можливими зловживаннями, пов'язаними із діяльністю "ризикових підприємств".

Дані розслідування та подробиці справи не розголошуються у межах таємниці слідства.

Водночас у ДПС заявили, що усі співробітники служби повністю співпрацюють з антикорупційними органами, наголошуючи, що Податкова діє у правовому полі та відкрита до конструктивної взаємодії зі слідством.

24 Канал намагається отримати коментар від НАБУ щодо обшуків