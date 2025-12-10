Об этом пишет 24 Канал с сообщением на Государственную налоговую службу Украины.

Что известно об обысках НАБУ в Налоговой службе?

Государственная налоговая служба официально сообщила о проведении обысков у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой и Николаевской области, а также в центральном аппарате ГНС.

По данным Налоговой, следственные действия касаются событий, которые происходили в течение 2024 года и завершились в 2025 году. Дело открыто в связи с возможными злоупотреблениями, связанными с деятельностью "рисковых предприятий".

Данные расследования и подробности дела не разглашаются в рамках тайны следствия.

В то же время в ГНС заявили, что все сотрудники службы полностью сотрудничают с антикоррупционными органами, подчеркивая, что Налоговая действует в правовом поле и открыта к конструктивному взаимодействию со следствием.