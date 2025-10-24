Що відомо про діяльність центру?

Функціонував центр за участі колишнього керівника Державної податкової служби та ексзаступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Розслідування встановило, що екскерівник, який у 2021 році був в.о. голови ДПС, сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру.

Водночас колишня заступниця очільника ДПС у Полтавській області забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" для центру компаній, оскільки очолювала профільну комісію щодо реєстрації податкових накладних.

За матеріалами справи, обоє екскерівників діяли в інтересах злочинної організації.

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень,

– розповіли в СБУ.

Для махінацій з податковими платежами учасники злочинної організації не лише створили конвертаційний центр, а й залучили понад 200 підконтрольних компаній. Схема їхньої "роботи" була такою:

Підконтрольні компанії складали неправдиві податкові накладні щодо господарських відносин з реальними підприємствами.

Потім ці накладні реєстрували у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Далі накладні використовували реальні підприємства для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень,

– повідомили в НАБУ.

За матеріалами СБУ та НАБУ, 11 учасникам злочинної схеми оголосили про підозру в створенні та участі в злочинні організації, ухиленні від сплати податків, зловживанні владою та хабарництві.

Важливо! Керівника конвертаційного центру правоохоронці затримали, коли той намагався втекти за кордон. Наразі триває розслідування.

Які ще злочинні схеми викрили правоохоронці?