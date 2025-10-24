Что известно о деятельности центра?
Функционировал центр с участием бывшего руководителя Государственной налоговой службы и экс-заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
- Расследование установило, что экс-руководитель, который в 2021 году был и.о. председателя ГНС, способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра.
- В то же время бывшая заместитель главы ГНС в Полтавской области обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" для центра компаний, поскольку возглавляла профильную комиссию по регистрации налоговых накладных.
По материалам дела, оба экс-руководителя действовали в интересах преступной организации.
В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 миллиардов гривен, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 миллиарда гривен,
– рассказали в СБУ.
Для махинаций с налоговыми платежами участники преступной организации не только создали конвертационный центр, но и привлекли более 200 подконтрольных компаний. Схема их "работы" была такой:
- Подконтрольные компании составляли ложные налоговые накладные по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями.
- Затем эти накладные регистрировали в Едином реестре налоговых накладных.
- Далее накладные использовали реальные предприятия для уменьшения своих налоговых обязательств.
В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 миллионов гривен,
– сообщили в НАБУ.
По материалам СБУ и НАБУ, 11 участникам преступной схемы объявили о подозрении в создании и участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью и взяточничестве.
Важно! Руководителя конвертационного центра правоохранители задержали, когда тот пытался сбежать за границу. Сейчас продолжается расследование.
Какие еще преступные схемы разоблачили правоохранители?
Национальная полиция недавно разоблачила преступную группу, которая незаконно получала доходы, присваивая электроэнергию государственного предприятия. Участники схемы легализовали более 11 миллионов гривен через сеть фиктивных компаний. В результате их действий государство понесло убытки на более 39 миллионов гривен.
СБУ и НАБУ раскрыли еще одну масштабную коррупционную схему хищения средств компании "Укрэнерго". К организации хищения причастен бывший заместитель председателя Харьковского областного совета. По данным следствия, в апреле 2022 года он вместе с сообщниками организовал механизм присвоения электроэнергии на сумму 58,44 миллиона гривен.
В Черкасской области правоохранители совместно с СБУ разоблачили схему по хищению государственного газа. Бывшие руководители частной компании в течение полугода незаконно отобрали из государственной газотранспортной системы более 6,7 миллиона кубометров газа. Сумма убытков, нанесенных государству, превышает 138 миллионов гривен.