Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и НАБУ.

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Какой была схема хищения государственных средств?

Киберспециалисты СБУ совместно с НАБУ при содействии новоназначенного Министра юстиции Украины разоблачили схему присвоения государственных средств. На закупках для цифровой модернизации фигуранты похитили более 10 миллионов гривен.

Согласно материалам дела, к сделке причастен бывший государственный секретарь Минюста, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений.

Как установило расследование, должностные лица присвоили бюджетные средства, выделенные на закупку серверного оборудования и программного обеспечения для нужд Минюста. Этот аппаратно-программный комплекс должен был обеспечить модернизацию электронных систем ведомства,

– говорится в сообщении СБУ.

В Минюсте разоблачили схему хищения средств / Фото НАБУ

Следствие установило, что в 2021 году фигуранты инициировали заключение договора с аффилированной частной компанией на приобретение для Минюста новых серверов и программного обеспечения на 19 миллионов гривен.

Однако указанная стоимость закупки значительно превысили среднерыночные цены на эти виды товаров и услуг. Так, более половины суммы, перечисленной из бюджета на счета подрядчиков, организаторы схемы похитили.

Факты незаконной деятельности также подтвердила товароведческая и судебно-экономическая экспертизы приобретенного серверного оборудования и программного обеспечения.

Бывшему государственному секретарю Минюста, руководителю и заместителю ведомственных управлений сообщено о подозрении за растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершении в особо крупных размерах.

Кроме того, по этой же статье о подозрении сообщено трем руководителям аффилированной частной компании, с которой был заключен соответствующий договор.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы привлечь к ответственности всех участников схемы. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему при закупке БпЛА и РЭБ. Подозрения получили сразу 6 человек.