24 Канал собрал всю информацию, что сейчас известно об этом скандальном коррупционном деле.

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Что известно о коррупции при закупках Силам обороны?