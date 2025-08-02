24 Канал собрал всю информацию, что сейчас известно об этом скандальном коррупционном деле.

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Что известно о коррупции при закупках Силам обороны?

В "Слуге народа" добавили, что приняли решение отстранить Кузнецова от руководства областной организацией партии.

Дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии. Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде,
– говорится в заявлении.

Нардеп Алексей Кузнецов фигурирует в деле

Депутатом, который фигурирует в деле, оказался Алексей Кузнецов от "Слуги народа".

Арахамия сообщил, что на время расследования членство Кузнецова во фракции приостановят.

Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей,
– написал он.

В Центре противодействия коррупции отметили, что Кузнецов голосовал за ограничение независимости НАБУ и САП, а позже поддержал законопроект, который возвращает полномочия этим органам.

Он был избран нардепом в 2019 году на Луганщине. Этот депутат также является членом комитета Рады по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Кроме того, был помощником нардепов от "Партии регионов" и "Блока Петра Порошенко".

Среди задержанных по делу о дронах – экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, – СМИ

Сергей Гайдай, по данным СМИ, может быть причастен к делу о коррупции на закупки БПЛА и систем РЭБ.

Ранее он возглавлял Луганскую ОВА, а сейчас является главой Мукачевской районной государственной администрации.

В сети пишут о его задержании.

Нацгвардейцы отстранены

По указанию министра МВД Игоря Клименко было немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов с должностей.

В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью. Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добродетели и профессиональной пригодности,
– сообщил Клименко.

Детали дела от НАБУ

НАБУ и САП сообщили, что 2 августа был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления.

В состав организованной преступной группы входили народный депутат Украины IX созыва, бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций, начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании-поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды,
– говорится в заявлении НАБУ.

По аналогичному механизму действовала и схема закупки FPV-дронов. Воинская часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 миллионов гривен с предприятием, которое поставило продукцию по завышенной на около 80 тысяч долларов США стоимости. После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их "откат".

Сейчас 4 фигурантов задержаны.

Зеленский первым сообщил о деле

Зеленский 2 августа сообщил, что заслушал доклады директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу,
– написал президент.