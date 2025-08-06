Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та НАБУ.

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Якою була схема розкрадання державних коштів?

Кіберфахівці СБУ спільно з НАБУ за сприяння новопризначеного Міністра юстиції України викрили схему привласнення державних коштів. На закупівлях для цифрової модернізації фігуранти викрали понад 10 мільйонів гривень.

Згідно з матеріалами справи, до оборудки причетний колишній державний секретар Мін'юсту, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь.

Як встановило розслідування, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства,

– йдеться у повідомленні СБУ.

У Мін'юсті викрили схему розкрадання коштів / Фото НАБУ

Слідство встановило, що у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 мільйонів гривень.

Однак вказана вартість закупові значно перевищили середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг. Так, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, організатори схеми викрали.

Факти незаконної діяльності також підтвердила товарознавча та судово-економічна експертизи придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення.

Колишньому державному секретарю Мін'юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах.

Крім того, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Наразі тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності усіх учасників схеми. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили корупційну схему при закупівлі БпЛА та РЕБ. Підозри отримали одразу 6 осіб.