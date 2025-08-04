Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП.
Викритим на корупції при закупівлі БпЛА та РЕБ фігурантам повідомили про підозри. Серед них:
- колишній голова Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- народний депутат України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- командир військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
- фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України
- директорка підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.