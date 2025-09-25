По какой схеме действовали злоумышленники?
Незаконную схему организовали двое бывших руководителей частной компании, Они в период с июня по ноябрь 2023 года отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Следователи установили, что фирма злоумышленников прекратила сотрудничество с государственным поставщиком природного газа из-за долгов за приобретенное ранее топливо.
- Однако организаторы преступной схемы продолжили качать газ из государственной системы, правда, теперь уже без всяких разрешений.
- Прикрывали дельцы свою незаконную деятельность "исключительными обстоятельствами", ссылаясь на нужды компании.
Полиция и СБУ провели обыски в офисе предприятия и по месту жительства подозреваемых. Изъяли телефоны, компьютерную технику и документы, содержащие доказательства совершенного преступления.
Двум бывшим руководителям компании объявили о подозрении.
- Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины.
- Дельцам грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Важно! Ранее правоохранители уже сообщили о подозрении еще одному участнику преступной схемы, незаконные действия которого нанесли ущерб государству в размере более 251 миллиона гривен. По данным СБУ, во время совершения преступления подозреваемый был председателем правления этой компании.
Какие еще преступные схемы разоблачили украинские правоохранители?
В Полтавской области правоохранители разоблачили предпринимателя, который несмотря на полномасштабную войну продолжал вести бизнес с Россией. Он основал несколько производств, специализирующихся на выпуске медицинского и косметологического оборудования. Оказалось, что эта продукция попадала в Россию и использовалась в медицинских программах, в частности для реабилитации российских военных, которые воюют против Украины.
Следователи Нацполиции совместно с оперативниками СБУ раскрыли масштабную схему присвоения средств "Киевводоканала". Злоумышленники незаконно завладели почти 3,1 миллиона гривен предприятия. Организатором оказался бизнесмен, который поставлял реагенты для очистки питьевой воды. Он подменял более дешевую продукцию под видом дорогой импортной, получая сверхприбыли за счет бюджета.
Еще одну коррупционную схему разоблачили СБУ и НАБУ в Министерстве юстиции. Речь идет о хищении более 10 миллионов гривен, которые были выделены на цифровую модернизацию ведомства. Среди фигурантов – бывший государственный секретарь Минюста и действующие чиновники. По данным следствия, они организовали махинации с закупками и присвоили государственные средства.