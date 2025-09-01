Как злоумышленники обокрали "Киевводоканал"?

Правоохранители установили, что бизнесмен, который занимался поставкой реагентов для питьевой воды "городским водоканалам", придумал мошенническую схему. Он продавал значительно более дешевую продукцию под видом дорогой импортной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Организатор схемы привлек к ней своих подчиненных – директора компании, водителей на других сотрудников.

Они подделывали документы о происхождении реагентов для воды – указывали в бумагах, что товар производится в Венгрии.

Это позволило поставлять его "Киевводоканалу" по значительно более высоким ценам, ведь на самом деле продукция была изготовлена в Украине.

В результате поставок по завышенным ценам городскому бюджету нанесен ущерб почти 3,1 миллиона гривен, что подтверждено судебной экономической экспертизой,

– отмечает Нацполиция.

Предпринимателю и трем его сообщникам следователи сообщили о подозрении как участникам организованной преступной группы. Их обвиняют :

в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах;

в служебном подлоге официальных документов.

Первая статья предусматривает 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, вторая – два года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Если дельцов признают виновными по обеим, могут посадить на 15 лет.

Сейчас расследование продолжается, правоохранители определяют всех, кто мог быть причастен к преступной схеме, и проверяют другие возможные случаи хищения.

Какие еще преступные схемы разоблачили правоохранители?