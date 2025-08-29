Какие преступления разоблачили на Киевщине?
Начислено более 468 миллионов гривен убытков, пишет 24 Канал со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко.
Читайте также 11 тысяч долларов за "астму": в Киеве кардиолог организовал схему уклонения от мобилизации
Как и обещал прокуратура не прекратит реагировать на преступления чиновников,
– написал Кравченко.
Согласно его словам, на этот раз представители местной власти отличились:
- хищением средств, которые должны были идти на укрытие в школах и садиках;
- закупку питания для детей;
- незаконной передачей десятков гектаров коммунальной земли;
- выплатой многомиллионной компенсации за "разрушенное жилье", которое оказалось не разрушенным и даже не жильем.
В частности Генпрокурор привел конкретные примеры
- один из руководителей ГСП "ЧАЭС" безосновательно начислял премии себе и коллегам;
- директор частной компании организовал незаконную вырубку деревьев в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике;
- заместитель начальника Гостомельской СВА вместе с коллегами согласовали компенсацию за объект, который не подлежал возмещению, он не разрушен и является нежилым;
- чиновники Белоцерковского горсовета приняли укрытия гражданской защиты для школ, которые не соответствуют требованиям безопасности;
- руководитель подрядной организации присвоил средства на обустройстве укрытия в детском саду.
В общем известно о 42 подозрениях, более 468 миллионов гривен убытков и 176 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Классический "набор" злоупотреблений. Хищение бюджета, махинации с землей более 20 га, незаконная добыча полезных ископаемых, порубка деревьев,
– отметил Руслан Кравченко.
Обратите внимание! фигурантах снова депутаты, бывшие местные головы, госрегистраторы, руководители коммунальных и государственных предприятий, служащие ГП "Леса Украины".
Что еще известно о делах на Киевщине?
- Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачены масштабные коррупционные схемы в регионе. Известно о 29 подозреваемых, среди которых депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий и различные должностные лица общин. Речь идет о полусотне миллионов убытков.
- Всем фигурантам, в зависимости от преступления, сообщено о подозрении по статьям 191, 364, 366, 367, 255, 246, 361 УК Украины.