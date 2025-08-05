Выяснилось, что после начала российского вторжения, семья Комара построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, сам чиновник пользуется Mercedes S-class, а его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне, передает 24 Канал.

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Как в прокуратуре отреагировали на расследование журналистов о Комаре?

Сам Комар в комментарии "Схемам" сказал, что дом построили якобы не для него, а обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. Подробно объяснить происхождение элитного имущества и денег в семье таможенник отказался, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".

К слову, глава Энергетической таможни может иметь связи с топливным холдингом VM Groupe, что подозревается в уклонении от уплаты налогов.

В комментарии "Радио Свобода" генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара на следующий день после выхода журналистского расследования. Производство поручено Государственному бюро расследований по подследственности.

ГБР уже обратилось к НАПК с просьбой провести мониторинг образа жизни Анатолия Комара.

Напомним, что Анатолия Комара временно отстранили от должности.