В частности, его семья построила имение стоимостью 70 миллионов гривен в элитном пригороде Киева. Об этом говорится в материале "Схем", передает 24 Канал.

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Что известно о жизни Анатолия Комара?

Недвижимость площадью почти 500 квадратных метров на берегу озера оформили на 69-летнего тестя Анатолия Комара.

Кроме того, высокопоставленный чиновник передвигается на ценном Mercedes S-class, который семья арендовала у частной фирмы в 16 раз дешевле рыночной стоимости.

Как выглядит имение под Киевом: смотрите фото

Дочь таможенника получает платное образование за рубежом – в Королевском колледже в Лондоне, а до этого – в частной школе на Кипре, о чем нет упоминаний в декларации чиновника.

Расследование "Схем" об Анатолии Комаре: смотрите видео

В комментарии "Схемам" Комар заявил, что дом возвели не для него, а обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. Однако мужчина отказался ответить на подробные вопросы редакции о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".

Напомним, 1 августа премьер-министр Юлия Свириденко поручила ускорить формирование конкурсной комиссии для отбора руководителя Гостаможни. "Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам ЕС и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", – написала чиновница.