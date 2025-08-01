Зокрема, його родина збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень в елітному передмісті Києва. Про це йдеться в матеріалі "Схем", передає 24 Канал.

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Що відомо про життя Анатолія Комара?

Нерухомість площею майже 500 квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного тестя Анатолія Комара.

Окрім того, високопосадовець пересувається на коштовному Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості.

Як виглядає маєток під Києвом: дивіться фото

Дочка митника здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні, а до цього – в приватній школі на Кіпрі, про що немає згадок у декларації чиновника.

Розслідування "Схем" про Анатолія Комара: дивіться відео

У коментарі "Схемам" Комар заявив, що будинок звели не для нього, а навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Однак чоловік відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".

Нагадаємо, 1 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила прискорити формування конкурсної комісії для відбору керівника Держмитниці. "Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам ЄС та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", – написала посадовиця.