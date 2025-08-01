Чи буде конкурс на нового керівника митниці в Україні?
Як заявила Юлія Свириденко, станом на 1 серпня була проведена розмова з міністром фінансів, Сергієм Марченко, щодо винесення на розгляд формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці на наступному засіданні Уряду, передає 24 Канал.
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Крім того, прем'єр-міністр заявив, що цей конкурс важливо провести прозоро та професійно.
Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету.
- Нагадуємо, що ще 17 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який пропонує провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Набув чинності він ще 31 жовтня минулого року.
- Конкурсна комісія щодо цього мала бути створена до 31 грудня 2024 року, але цього по сьогодні так і не відбулося.
- Наприкінці травня цього року аналітичні центри закликали Уряд нарешті сформувати комісію для обрання голови Держмитниці. Зазначалося, що таке зволікання загрожує роботі митниці та створює ризики щодо невиконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами.