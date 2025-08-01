Чи буде конкурс на нового керівника митниці в Україні?

Як заявила Юлія Свириденко, станом на 1 серпня була проведена розмова з міністром фінансів, Сергієм Марченко, щодо винесення на розгляд формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці на наступному засіданні Уряду, передає 24 Канал.

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Крім того, прем'єр-міністр заявив, що цей конкурс важливо провести прозоро та професійно.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету.