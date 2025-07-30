Які зміни до бюджету готує уряд?

У 2025 році Кабмін планує залучити 39 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги. Про це розповіла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Це лише на 2025 рік. І звичайно ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році,

– зазначила прем'єрка.

Свириденко наголосила, що уряд збирається виконати усі соціальні зобов'язання перед громадянами у повному обсязі.

У серпні усі заплановані платежі від держави, за її словами, мають надійти українцям вчасно.

Разом з тим уряд працює над змінами до бюджету, додала прем'єрка. Кабмін хоче додати кошти для фінансування оборонного сектору та безпеки.

Ми очікуємо, що Верховна Рада розгляне питання змін до державного бюджету. Плануємо додати 400 мільярдів гривень, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони,

– заявила Свириденко.

Варто знати! Свириденко доповіла президенту про плани уряду. Володимир Зеленський пояснив, що ці зміни до бюджету мають гарантувати виплати українським військовим та родинам загиблих захисників.

Що ще планує уряд Свириденко?

У перший тиждень після затвердження уряд на чолі зі Свириденко ухвалив кілька важливих рішень. За словами прем'єрки, визначили 4 пріоритети роботи нового Кабміну:

гідність людини;

безпека;

розвиток економіки;

відбудова.

У секторі оборони вирішили розширити власне виробництво вибухівки, щоб усе необхідне для армії виготовлялося системно та в потрібних обсягах в Україні.

Щоб допомогти вітчизняному бізнесу, уряд підтримав рішення РНБО про мораторій на перевірку підприємців.

Важливо! Верховна Рада призначила Юлія Свириденко новим прем'єр-міністром України 17 липня 2025 року.