Какие изменения в бюджет готовит правительство?
В 2025 году Кабмин планирует привлечь 39 миллиардов долларов внешней финансовой помощи. Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
Это только на 2025 год. И конечно мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году,
– отметила премьер-министр.
- Свириденко отметила, что правительство собирается выполнить все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.
- В августе все запланированные платежи от государства, по ее словам, должны поступить украинцам вовремя.
Вместе с тем правительство работает над изменениями в бюджет, добавила премьер. Кабмин хочет добавить средства для финансирования оборонного сектора и безопасности.
Мы ожидаем, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет. Планируем добавить 400 миллиардов гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны,
– заявила Свириденко.
Стоит знать! Свириденко доложила президенту о планах правительства. Владимир Зеленский объяснил, что эти изменения в бюджет должны гарантировать выплаты украинским военным и семьям погибших защитников.
Что еще планирует правительство Свириденко?
В первую неделю после утверждения правительство во главе со Свириденко приняло несколько важных решений. По словам премьера, определили 4 приоритета работы нового Кабмина:
- достоинство человека;
- безопасность;
- развитие экономики;
- восстановление.
В секторе обороны решили расширить собственное производство взрывчатки, чтобы все необходимое для армии изготавливалось системно и в нужных объемах в Украине.
Чтобы помочь отечественному бизнесу, правительство поддержало решение СНБО о моратории на проверку предпринимателей.
Важно! Верховная Рада назначила Юлия Свириденко новым премьер-министром Украины 17 июля 2025 года.