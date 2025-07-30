Какие изменения в бюджет готовит правительство?

В 2025 году Кабмин планирует привлечь 39 миллиардов долларов внешней финансовой помощи. Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Это только на 2025 год. И конечно мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году,

– отметила премьер-министр.

Свириденко отметила, что правительство собирается выполнить все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.

В августе все запланированные платежи от государства, по ее словам, должны поступить украинцам вовремя.

Вместе с тем правительство работает над изменениями в бюджет, добавила премьер. Кабмин хочет добавить средства для финансирования оборонного сектора и безопасности.

Мы ожидаем, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет. Планируем добавить 400 миллиардов гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны,

– заявила Свириденко.

Стоит знать! Свириденко доложила президенту о планах правительства. Владимир Зеленский объяснил, что эти изменения в бюджет должны гарантировать выплаты украинским военным и семьям погибших защитников.

Что еще планирует правительство Свириденко?

В первую неделю после утверждения правительство во главе со Свириденко приняло несколько важных решений. По словам премьера, определили 4 приоритета работы нового Кабмина:

достоинство человека;

безопасность;

развитие экономики;

восстановление.

В секторе обороны решили расширить собственное производство взрывчатки, чтобы все необходимое для армии изготавливалось системно и в нужных объемах в Украине.

Чтобы помочь отечественному бизнесу, правительство поддержало решение СНБО о моратории на проверку предпринимателей.

Важно! Верховная Рада назначила Юлия Свириденко новым премьер-министром Украины 17 июля 2025 года.