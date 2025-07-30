Какие изменения по госбюджету планирует рассматривать Рада?

В частности это касается финансирования Вооруженных сил Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

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Согласно его словам, депутаты будут рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год в тот же день, когда будет рассматриваться известный президентский законопроект. Речь идет о законе об усилении эффективности НАБУ и САП.

Возможно, в этот же день мы будем рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год,

– отметил спикер украинского парламента.

Руслан Стефанчук сообщил, что украинские военные и Вооруженные силы должны чувствовать финансовую и социальную поддержку государства. Стефанчук добавил, что Верховная Рада также ожидает внесения от нового правительства проекта бюджета на 2026 год.

Мы будем делать все для того, чтобы прошла нормальная дискуссия в украинском парламенте..

– сказал глава Верховной Рады Украины.

Он подчеркнул: депутаты должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у партнеров страны, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет:

на нашу оборону;

на украинское укрепление;

на приближение устойчивого и справедливого мира.

Напомним! 29 июля Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Юлия Свириденко доложила о проектных решениях. В том числе и об изменениях в бюджет, которые должны гарантировать все необходимые выплаты на нашим воинам и родным павших воинов. Их должны поддержать народные депутаты.