Які зміни щодо держбюджету планує розглядати Рада?

Зокрема це стосується фінансування Збройних сил України, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

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Згідно з його слів, депутати розглядатимуть закон про коригування бюджету на 2025 рік у той же день, коли розглядатиметься відомий президентський законопроєкт. Йдеться про закон щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

Можливо, в цей же день ми будемо розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік,

– зазначив спікер українського парламенту.

Руслан Стефанчук повідомив, що українські військові та Збройні сили мають відчувати фінансову та соціальну підтримку держави. Стефанчук додав, що Верховна Рада також очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.

Ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту…

– сказав очільник Верховної Ради України.

Він наголосив: депутати повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в партнерів країни, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде:

на нашу оборону;

на українське зміцнення;

на наближення сталого і справедливого миру.

Нагадаємо! 29 липня Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко доповіла про проєктні рішення. Зокрема й про зміни до бюджету, які мають гарантувати всі необхідні виплати на нашим воїнам та рідним полеглих воїнів. Їх мають підтримати народні депутати.