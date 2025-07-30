Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука для телеканалу "Ми – Україна".

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Що міститься у новому законопроєкті про НАБУ і САП?

За словами Стефанчука, президентський законопроєкт про НАБУ і САП є комплексним. Крім повернення до старих норм, він надає можливість здійснювати контроль за певними посадовцями антикорупційних органів

Це проходження відповідних тестів на поліграфі, це дослідження і контроль їх. Це те, що є стабільною практикою в усьому демократичному суспільстві, щоб ми не отримували "кротів" в цих органах. Тобто це має бути баланс довіри і ефективності,

– зазначив він.

Голова Верховної Ради вважає, що цей закон є розумним балансом і не є простим поверненням того, що було. Відмінністю є наявність запобіжників від російського впливу в антикорупційних органах.

Нагадаємо, голосування за новий законопроєкт про НАБУ і САП має відбутися 31 липня. Зеленський сподівається на підтримку серед нардепів.