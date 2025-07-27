Народна депутатка Наталя Піпа, коментуючи в етері 24 Каналу ініційований Зеленським законопроєкт №13533, розповіла, що згідно з цим документом пропонується, аби слідчі один раз протягом двох років проходили перевірку на поліграфі.

Дивіться також Голова НАБУ Кривонос оцінив законопроєкт Зеленського, що повертає незалежність НАБУ та САП

Текст законопроєкту погоджувався з фракціями

Нардепка наголосила на тому, що у народних обранців виникло запитання, хто саме буде проводити перевірку працівників НАБУ через детектор брехні: СБУ чи НАБУ за методикою Служби безпеки України.

"Останнє, що було домовлено, що робитиме це НАБУ за методикою СБУ. Поліграф не є стовідсотковою гарантією правди, бо, мовляв, ми ж всі бачили, що раптом знайшли крота і тому вирішили, що НАБУ треба обмежити в повноваженнях. Але ж нещодавно така ситуація була в СБУ. Нагадаю, що не тільки в Україні таке відбувається", – наголосила Піпа.

Вона зауважила на тому, що такий пункт з проходженням перевірки на поліграфі не є негативним, але й не дає повної гарантії, що російські спецслужби не будуть намагатися проникнути у вказані структури, такі як НАБУ.

Піпа підсумувала, що перед тим, як законопроєкт Зеленського №13533 був зареєстрований у ВР, його текст був погоджений з багатьма фракціями для того, аби знайти підтримку серед нардепів і необхідну кількість голосів у першому й другому читанні за один день.

Нагадаємо, що вказаний законопроєкт, який ініціював Зеленський у відповідь на протести суспільства, буде розглянутий народними обранцями цього четверга. Детальніше про його головні положення – читайте в матеріалі.