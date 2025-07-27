Народна депутатка Наталя Піпа (партія "Голос") в етері 24 Каналу висловила сумнів, що цих народних обранців дійсно 70, як пише Financial Times. Вона припускає, що все-таки менше.

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У ВР оцінюють, скільки набереться голосів "за"

Нардепка розповіла, що "Слуг народу" під час голосування 22 липня закликали підтримувати закопроєкт №12414, який викликав згодом протести у суспільстві. Серед тих, хто тоді проголосував за нього, є ті, хто тепер хоче переголосувати, віддавши голос за вже оновлений та ініційований президентом законопроєкт №13533.

"Ті, хто розбирався – пішов до інших фракцій. Часто у таких випадках "Слуги" підходять до "Голосу", перепитують. Але було видно, що деякі "Слуги" розібралися (Радіна, Грищук, Колебошин). Все було дуже швидко. Зараз тривають дискусії, є люди, які хочуть переголосування й вони ніколи б не віддали голос, якби вникали трохи більше у законопроєкти", – розповіла Піпа.

Однак, як зазначила нардепка, є ті представники ВР, які бояться кримінальних переслідувань і не хочуть голосувати за новий законопроєкт. Тому продовжується дискусія, комунікація між головами партій, триває підрахунок, скільки набереться голосів "за".

Дехто боїться. Мій прогноз такий, що до четверга голоси будуть. Чи буде 263 – сказати важко, ймовірно, менше. Думаю, що законопроєкт буде оновлений,

– озвучила нардепка.

Піпа зауважила на тому, що інформація про канікули нардепів, яка з'являється в ЗМІ – перебільшена. З 24 лютого 2022 року, як наголосила представниця ВР, оплачуваних відпусток у народних обранців немає. Тож, якщо депутати йдуть відпочивати, то власним коштом.

"Думаю, що депутати будуть у достатній кількості для наступного засідання, яке планується на четвер. Будуть вноситися зміни до цього не скажу, що скандального, а трагічного закону, бо він показав трагедію того, яка є криза у владі", – озвучила Піпа.

Крім ініційованого президентом законопроєкту, буде розглянута і низка інших. Зокрема, що стосуються сфери освіти.

Зазначимо, що протести проти ухваленого ВР законопроєкту, який підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, тим самим позбавляє незалежності, досі тривають.

Юристка, керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа" Олена Купіна впевнена, що мітинги будуть до того часу, поки новий законопроєкт №13533 не набере чинності. Вона пояснила, що доки цього не сталося, генпрокурор має необмежені повноваження впливати на головні справи щодо корупції.