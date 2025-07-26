Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук для Суспільного.

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Що кажуть у "Слузі народу" про новий законопроєкт Зеленського?

Фракція "Слуга Народу" підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість,

– сказала Юлія Палійчук.

Вона також наголосила, що всередині фракції депутати налаштовані підтримати президентський законопроєкт №13533.

Один зі співрозмовників Суспільного в керівництві фракції "Слуга народу" зазначив, що дійсно є депутати, які не підтримують новий законопроєкт Зеленського. Однак точну кількість цих нардепів назвати складно.

"Вони в суттєвій меншості, але причина не в переживанні за помсту (антикорупційних органів – 24 Канал), а в тому, що вони вважають: процесуально попередній закон має логіку в підзвітності НАБУ й САП Генеральному прокуророві. Все одно, доведеться переголосувати рано чи пізно, але ще з більшим суспільним обуренням і негативними сигналами від партнерів", – сказало джерело.

Інший співрозмовник видання у монобільшості підкреслив, що деякі колеги дійсно бояться голосувати за законопроєкт президента щодо САП і НАБУ, зокрема, через ризики кримінальних справ проти них самих.

І можна ж завести кримінальне провадження по корупції – і ти вже корупціонер, суд і так далі – нікого не цікавить, меседж запущений,

– зауважив депутат.

Третій представник "Слуги народу" назвав статтю Financial Times – "перебільшеною". За словами співрозмовника, у спільному чаті нардепи дивуються, звідки взялося число у 70 людей, які начебто можуть не проголосувати за проєкт закону Зеленського.

Що писало видання FT у статті про НАБУ та САП?

Журналісти Financial Times писали, що близько 70 народних депутатів від керівної партії "Слуга народу" буцімто відмовляться голосувати за законопроєкт Володимира Зеленського щодо повернення незалежності НАБУ та САП.

Причиною цього нібито були побоювання, що повернуті повноваження будуть використані антикорупційними прокурорами для "помсти проти них".

Зокрема, занепокоєння нібито виникло після того, як очільник САП Олександр Клименко в інтерв'ю Суспільному сказав, що прокуратура розбере процес обмеження повноважень антикорупційних органів українською владою.

Ми розберемо всі ситуації, події, висловлювання, всі закиди, претензії на нашу адресу. До молекул. Ми відтворимо хронологію подій по секундах і дамо цьому всьому аналіз,

– заявив Клименко.

Водночас у коментарі Financial Times Олександр Клименко запевнив, що боятися НАБУ та САП мають лише причетні до корупції. А самі антикорупційні органи не займаються політичними переслідуваннями.

Цікаво, що український високопосадовець заявив виданню, що кілька депутатів від партії "Слуги народу" буцімто розглядають можливість "відмови від своїх мандатів", замість голосування за новий законопроєкт.