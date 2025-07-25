У G7 підкреслюють, що відновлення незалежності антикорупційних органів є вимогою українського суспільства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву дипломатів у X.

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Як посли G7 оцінили ініціативу відновити незалежність НАБУ та САП?

У своїй заяві дипломати підкреслили важливість зобов’язання президента Володимира Зеленського "швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів".

Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату,

– додали вони.

Вони запевнили, що й надалі уважно стежитимуть за ситуацією і сподіваються на оперативне ухвалення відповідного законопроєкту парламентом.

Нагадаємо, президент Зеленський пообіцяв не допустити загрози для інтеграції України в ЄС після критики закону, який послаблював незалежність антикорупційних органів, зокрема підпорядковував НАБУ і САП генпрокурору.

Європейська комісія 24 липня позитивно відреагувала на наміри Києва виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

Як повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, президентський законопроєкт про гарантування незалежності НАБУ і САП буде розглянуто 31 липня.