В G7 подчеркивают, что восстановление независимости антикоррупционных органов является требованием украинского общества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление дипломатов в X.

Смотрите также Свириденко встретилась с послами G7 на фоне критики относительно угроз независимости НАБУ и САП

Как послы G7 оценили инициативу восстановить независимость НАБУ и САП?

В своем заявлении дипломаты подчеркнули важность обязательства президента Владимира Зеленского "быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов".

Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата,

– добавили они.

Они заверили, что и в дальнейшем будут внимательно следить за ситуацией и надеются на оперативное принятие соответствующего законопроекта парламентом.

Напомним, президент Зеленский пообещал не допустить угрозы для интеграции Украины в ЕС после критики закона, который ослаблял независимость антикоррупционных органов, в частности подчинял НАБУ и САП генпрокурору.

Европейская комиссия 24 июля положительно отреагировала на намерения Киева исправить ситуацию с САП и НАБУ, и заметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

Как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, президентский законопроект о гарантировании независимости НАБУ и САП будет рассмотрен 31 июля.