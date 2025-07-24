Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії Свириденко на її сторінці у фейсбуці.

До теми 48 депутатів реєструють новий законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП, – Юрчишин

Якою була зустріч урядовців з послами "Великої сімки"?

Юлія Свириденко зазначила, що уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції. Це знайде відображення у програмі дій Кабінету Міністрів.

Сьогодні ж президент України ухвалив рішення – подати новий законопроєкт, який не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури,

– написала прем'єрка.

Вона підкреслила, що ці зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП.

Окрім того, Свириденко подякувала партнерам з країн G7 за довіру, принциповість і підтримку.

Як відреагували у G7 на новий законопроєкт Зеленського?

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що посли G7 вітають обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям. Вона також зазначила, що країни Європейського Союзу та "Великої сімки" пропонують свою допомогу у цьому.

Ми обговорили теперішні події та привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу,

– сказала Матернова.

Цю заяву вона зробила після завершення координаційної зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

До слова, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради новий законопроєкт, спрямований на посилення антикорупційних органів. Він запевнив, що ці структури залишаться незалежними, без жодного російського впливу чи втручання, а всі гарантії їхньої незалежності будуть збережені.