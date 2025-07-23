Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського ввечері 23 липня.

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Зеленський запропонує законопроєкт

Володимир Зеленський заявив, що керівники інституцій разом запропонують план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні.

Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано,

– наголосив президент.

У зверненні Володимир Зеленський повідомив, що він запропонує Верховній Раді України законопроєкт, який "буде відповіддю", та який забезпечить силу системі правопорядку.

За його словами, у діяльності органів не буде жодного російського впливу чи втручання, а всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть збережені.

Глава держави додав, що очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також від Генерального прокурора України пропозицій щодо норм, які мають спрацювати.

Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави,

– підсумував Зеленський.