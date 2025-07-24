Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань свободи слова та нардепа від партії "Голос" – Ярослава Юрчишина.

До теми Ситуація серйозна: республіканець сказав, як у США сприйняли ліквідацію незалежності НАБУ та САП

Що відомо про новий законопроєкт щодо НАБУ і САП?

Ярослав Юрчишин розповів, що 48 народних депутатів з різних фракцій зареєстрували у Раді законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ та САП. За словами народного обранця, за документ можуть проголосувати вже 25 липня.

Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим та турборежим,

– зазначив Юрчишин.

Цей крок став відповіддю на ухвалений 22 липня закон №12414, що передбачає передачу повноважень над антикорупційними органами генпрокурору. Закон, підписаний президентом Зеленським, викликав масові протести в Києві та інших містах.

До слова, раніше Володимир Зеленський зазначав, що запропонує Верховній Раді новий законопроєкт для посилення антикорупційних органів. За словами президента, у діяльності органів не буде жодного російського впливу чи втручання, а всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть збережені.

Народний депутат від партії "Голос" писав, що вже наступного тижня збирають засідання Верховної Ради, щоб "скасувати ці корупційні норми про ліквідацію НАБУ та САП". Конкретної дати поки що немає, але відомо, що народні депутати 23 липня пішли на 4-тижневі канікули.