Володимир Зеленський 23 липня запропонував новий законопроєкт, що має посилити незалежність антикорупційних органів та "забезпечити силу системі правопорядку". Республіканець, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус у розмові з 24 Каналом пояснив, як у США відреагували на події довкола НАБУ та САП.

Важливо Чому ліквідація незалежності НАБУ та САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

Які наслідки ліквідації незалежності антикорупційних органів в Україні?

Пінкус наголосив, що американцям не байдуже, куди спрямовується допомога від США.

Нагадаю, що окрім угоди щодо рідкісноземельних металів та військової допомоги Україні, за яку платитиме Європа, США разом з європейськими країнами також щомісяця забезпечує на приблизно 6 мільярдів доларів державні інституції України, державний апарат, охорону здоров'я, освіту, санітарні служби,

– підкреслив республіканець.

Це гроші платників податків США та Європи. Однак Захід, на його думку, має розуміти, що український народ сам контролює гроші, які надходять на допомогу.

Зараз не тільки серед відморожених радикалів, що були з самого початку проти допомоги Україні, але їх було небагато, але і серед друзів Києва лунають питання: "Як може НАБУ – незалежне бюро з боротьби з корупцією – раптом опинитися у підпорядкування генпрокурора України?". В жодній демократичній країні такого немає і не може бути",

– наголосив громадський діяч.

Водночас дивно поводив себе, як відзначив Пінкус, український парламент, який підтримав законопроєкт щодо НАБУ та САП. Тому сьогодні у США дуже впливові у політикумі люди незадоволені законопроєктом про антикорупційні органи. Ситуація дуже серйозна.

У Володимира Зеленського дуже гарне реноме на міжнародній арені, як президента, що захищає національну безпеку своєї країни, який вміє домовлятися щодо військової та фінансової допомоги Україні. Однак його позиція щодо ситуації всередині країни викликає серйозні питання,

– сказав Борис Пінкус.

Це особливо важливо зараз, тому що йдуть розмови щодо формування військового бюджету та надання допомоги Україні. Йдеться не тільки про те, щоб допомогти їй перемогти, але й про її відновлення. Україна, за словами республіканця, може стати однією з найрозвинутіших країн не тільки Європи, але й світу.

Тому громадський діяч вважає, що українській владі треба показати усьому світу, роботу, яка відбувається всередині країни.

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Зазначимо, що на думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, скандальний закон №12414, що знищує незалежність НАБУ і САП, може вплинути на відносини України та США. Він зауважив, що "тусовка MAGA" в Республіканській партії раніше розповідала, що Україна – "суперкорумпована". Тому зараз, коли Трамп почав поступово схилятися на бік Києва, такі кроки України можуть зруйнувати можливість комунікувати з аудиторією MAGA. Вона під впливом російської пропаганди може дійти висновку, що нібито "Україна відмовляється від боротьби з корупцією".