Владимир Зеленский 23 июля предложил новый законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов и "обеспечить силу системе правопорядка". Республиканец, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в разговоре с 24 Каналом объяснил, как в США отреагировали на события вокруг НАБУ и САП.

Важно Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал может ударить по Украине

Какие последствия ликвидации независимости антикоррупционных органов в Украине?

Пинкус отметил, что американцам не безразлично, куда направляется помощь от США.

Напомню, что кроме соглашения по редкоземельным металлам и военной помощи Украине, за которую будет платить Европа, США вместе с европейскими странами также ежемесячно обеспечивает на примерно 6 миллиардов долларов государственные институты Украины, государственный аппарат, здравоохранение, образование, санитарные службы,

– подчеркнул республиканец.

Это деньги налогоплательщиков США и Европы. Однако Запад, по его мнению, должен понимать, что украинский народ сам контролирует деньги, которые поступают на помощь.

Сейчас не только среди отмороженных радикалов, что были с самого начала против помощи Украине, но их было немного, но и среди друзей Киева звучат вопросы: "Как может НАБУ – независимое бюро по борьбе с коррупцией – вдруг оказаться в подчинении генпрокурора Украины?". Ни в одной демократической стране такого нет и не может быть",

– подчеркнул общественный деятель.

В то же время странно вел себя, как отметил Пинкус, украинский парламент, который поддержал законопроект по НАБУ и САП. Поэтому сегодня в США очень влиятельные в политикуме люди недовольны законопроектом об антикоррупционных органах. Ситуация очень серьезная.

У Владимира Зеленского очень хорошее реноме на международной арене, как президента, защищающего национальную безопасность своей страны, который умеет договариваться о военной и финансовой помощи Украине. Однако его позиция по ситуации внутри страны вызывает серьезные вопросы,

– сказал Борис Пинкус.

Это особенно важно сейчас, потому что идут разговоры по формированию военного бюджета и оказанию помощи Украине. Речь идет не только о том, чтобы помочь ей победить, но и о ее восстановлении. Украина, по словам республиканца, а может стать одной из самых развитых стран не только Европы, но и мира.

Поэтому общественной деятель считает, что украинской власти надо показать всему миру, работу, которая происходит внутри страны.

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Отметим, что по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, скандальный закон №12414, уничтожающий независимость НАБУ и САП, может повлиять на отношения Украины и США. Он заметил, что "тусовка MAGA" в Республиканской партии ранее рассказывала, что Украина – "суперкоррумпированная". Поэтому сейчас, когда Трамп начал постепенно склоняться на сторону Киева, такие шаги Украины могут разрушить возможность коммуницировать с аудиторией MAGA. Она под влиянием российской пропаганды может прийти к выводу, что якобы "Украина отказывается от борьбы с коррупцией".