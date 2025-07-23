Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, на улицу вышли совершенно разные люди. Тут можно увидеть как студентов с плакатами, так и пенсионеров, которые также требуют, чтобы не давили на антикоррупционные органы. Люди начали собираться еще с 19:00.

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Как проходит митинг в Киеве?

По словам Трощук, какого-то регламента на митинге нет. Люди просто вышли выразить свой протест против давления на НАБУ и САП. Они отмечают, что антикоррупционная реформа должна продолжаться.

Ее нельзя просто взять и остановить в "турборежиме". Украинцам фактически не дали времени ознакомиться с изменениями в законодательстве.

Люди требуют, чтобы антикоррупционные органы и далее были независимыми / Скриншот с видео

В прошлый день на акции протеста в Киеве было меньше участников. Сейчас собралось больше людей. Многие признают, что к эффективности НАБУ и САП могут быть вопросы. Однако забирать независимость у этих структур нельзя.

Участники протестов говорят, что нужно четкая и чистая справедливость. То есть отменить решение, которое не удовлетворяет общество, а не кормить обещаниями о 2-3 неделях. Люди выражают свое возмущение и беспокойство. Украинцы из разных городов собрались на главных площадях, чтобы защитить свою страну от возвращения в 2013 год,

– отметила ведущая 24 Канала.

Понятно, что протест идет абсолютно мирно. Никто не переходит границы. На месте также находятся правоохранители и экстренные службы, которые дежурят на местах.

Участники протеста / Скриншот с видео

Известно, что такие акции протеста сегодня запланировали также во Львове, Днепре, Одессе, Запорожье, Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе, Чернигове, Черновцах и т.д.

Добавим, вечером 23 июля Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде альтернативный законопроект, который усилит независимость антикоррупционных органов. Он добавил, что все обратили внимание на те беспокойства, которые выразили люди на протестах, в социальных сетях и т.д.

В НАБУ и САП ответили, что готовы присоединиться к обсуждению и подготовке такого законодательного решения, которое устранит все риски и будет отвечать стандартам верховенства права.