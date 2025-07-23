Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, на вулицю вийшли абсолютно різні люди. Тут можна побачити як студентів із плакатами, так і пенсіонерів, які також вимагають, аби не чіпали антикорупційні органи. Люди почали збиратися ще з 19:00.

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Як проходить мітинг у Києві?

За словами Трощук, якогось регламенту на мітингу немає. Люди просто вийшли висловити свій протест проти тиску на НАБУ і САП. Вони наголошують владі, що антикорупційна реформа має тривати.

Її не можна просто взяти і зупинити в "турборежимі". Українцям фактично не дали часу ознайомитися зі змінами у законодавстві.

Люди вимагають, аби антикорупційні органи і надалі були незалежними / Скриншот з відео

Минулого дня на акції протесту в Києві було менше учасників. Зараз зібралося більше людей. Багато хто визнає, що до ефективності НАБУ і САП можуть бути питання. Однак забирати незалежність у цих структур не можна.

Учасники протестів кажуть, що потрібно чітка й чиста справедливість. Тобто скасувати рішення, яке не задовільняє суспільство, а не годувати обіцянками про 2-3 тижні. Люди висловлюють своє обурення та занепокоєння. Українці з різних міст зібралися на головних площах, щоб захистити свою країну від повернення у 2013 рік,

– наголосила ведуча 24 Каналу.

Зрозуміло, що протест є абсолютно мирним. Ніхто не переходить межі. На місці також перебувають правоохоронці та екстрені служби, які чергують на місцях.

Учасники протесту / Скриншот з відео

Відомо, що такі акції протесту сьогодні запланували також у Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Ужгороді, Тернополі, Чернігові, Чернівцях тощо.

Додамо, ввечері 23 липня Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді альтернативний законопроєкт, який посилить незалежність антикорупційних органів. Він додав, що усі звернули увагу на ті занепокоєння, які висловили люди на протестах, у соціальних мережах тощо.

У НАБУ і САП відповіли, що готові долучитися до обговорення та підготовки такого законодавчого рішення, яке усуне усі ризики та відповідатиме стандартам верховенства права.