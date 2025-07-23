Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

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Як у НАБУ та САП коментують ініціативу Зеленського?

У НАБУ та САП заявили, що вітають ініціативу Володимира Зеленського щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку та забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні,

– йдеться в заяві.

У НАБУ також подякували за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу.

За словами представників НАБУ та САП, збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобов'язань України.

НАБУ і САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу,

– наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 23 липня Володимир Зеленський заявив, що він запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. За словами президента, цей законопроєкт "забезпечить силу системі правопорядку".