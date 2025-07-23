Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
Так, подтверждаю – на следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку,
– написал Железняк.
Владимир Зеленский 23 июля заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. Известно, что нардепы "ушли на каникулы", однако могут собраться на следующей неделе для рассмотрения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
Так, подтверждаю – на следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку,
– написал Железняк.