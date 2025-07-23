Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Так, подтверждаю – на следующей неделе собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку,

– написал Железняк.