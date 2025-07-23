Западные партнеры негативно восприняли принятие закона о НАБУ и САП. В ЕС открыто говорят о том, что такие шаги ставят под угрозу евроинтеграцию Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия начала новую масштабную ИПСО против Украины, – ГУР и СВР

Как люди в разных городах Украины протестуют против закона 12414?

20:11, 23 июля

20:00, 23 июля

Киевляне вышли на митинг

В Киеве люди снова собрались на площади перед театром имени Ивана Франко. В руках они держат плакаты с цитатами поэзии Шевченко, надписями "Коррупция – это смерть", "Закон 12414 предает Майдан" и тому подобное.

Немало молодежи приняли участие во втором дне протестов / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Украинцы против закона 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Канала

Киевляне не сдерживают возмущение новым законом о НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Украинцы напоминают власти, что новый закон – препятствие для вступления в ЕС / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Сотни киевлян собрались на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Украинцы протестуют против ликвидации независимости НАБУ и САП / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

На плакатах – цитаты из Шевченко / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

19:18, 23 июля

Протестующие в Одессе уже начинают собираться напротив Городского сада / Фото из соцсети

19:17, 23 июля

В Харькове самая массовая акция за все полномасштабное вторжение

На митинг пришли около 500 – 600 человек - преимущественно молодежь и студенты.

Митинг в Харькове / Фото Анны Черненко для 24 Канала

"Мы собрались сегодня, чтобы показать: харьковчанам не безразлично то, что происходит с демократическими принципами украинской государственности. Закон 12414 их подрывает. И мы не можем смириться с тем, что независимые органы, которые борются с коррупцией, теперь теряют эту независимость", - отметила одна из участниц.

"Мы требуем вернуть те правовые нормы, которые действовали до принятия этого закона", - добавил другой участник протеста.

Акция протеста в Харькове / Фото Суспільне

19:17, 23 июля

В центре Ривне люди готовятся к мирному пикету. Они выступают против принятия Верховной Радой законопроекта №12414 относительно НАБУ и САП.

Акция протеста в Ровно / Фото Суспільне

19:12, 23 июля

В Кривом Роге люди вышли на протест

В Кривом Роге украинцы тоже протестуют.

Акция протеста в Кривом Роге / Фото Свои. Кривой Рог

19:08, 23 июля

Как выражают несогласие в Черновцах

На Центральной площади Черновцов ориентировочно сотня людей собралась на мирную акцию.

"Нет" закону 12414 кричат украинцы: смотрите видео

Акция протеста в Черновцах / Фото Суспільне

18:58, 23 июля

Как люди протестуют в Запорожье

23 июля в Запорожье люди с плакатами и лозунгами вышли на акцию против закона 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису Генпрокурора.

Люди призывают отменить закон о НАБУ: видео Общественное

Акция протеста в Запорожье / Фото Никиты Комара для 24 Канала