Западные партнеры негативно восприняли принятие закона о НАБУ и САП. В ЕС открыто говорят о том, что такие шаги ставят под угрозу евроинтеграцию Украины, передает 24 Канал.
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Как люди в разных городах Украины протестуют против закона 12414?
В Киеве люди снова собрались на площади перед театром имени Ивана Франко. В руках они держат плакаты с цитатами поэзии Шевченко, надписями "Коррупция – это смерть", "Закон 12414 предает Майдан" и тому подобное. Немало молодежи приняли участие во втором дне протестов / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Украинцы против закона 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Канала Киевляне не сдерживают возмущение новым законом о НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Украинцы напоминают власти, что новый закон – препятствие для вступления в ЕС / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Сотни киевлян собрались на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Украинцы протестуют против ликвидации независимости НАБУ и САП / Фото Влад Кравцов для 24 Канала На плакатах – цитаты из Шевченко / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Протестующие в Одессе уже начинают собираться напротив Городского сада / Фото из соцсети На митинг пришли около 500 – 600 человек - преимущественно молодежь и студенты. Митинг в Харькове / Фото Анны Черненко для 24 Канала "Мы собрались сегодня, чтобы показать: харьковчанам не безразлично то, что происходит с демократическими принципами украинской государственности. Закон 12414 их подрывает. И мы не можем смириться с тем, что независимые органы, которые борются с коррупцией, теперь теряют эту независимость", - отметила одна из участниц. "Мы требуем вернуть те правовые нормы, которые действовали до принятия этого закона", - добавил другой участник протеста. Акция протеста в Харькове / Фото Суспільне В центре Ривне люди готовятся к мирному пикету. Они выступают против принятия Верховной Радой законопроекта №12414 относительно НАБУ и САП. Акция протеста в Ровно / Фото Суспільне В Кривом Роге украинцы тоже протестуют. Акция протеста в Кривом Роге / Фото Свои. Кривой Рог На Центральной площади Черновцов ориентировочно сотня людей собралась на мирную акцию. "Нет" закону 12414 кричат украинцы: смотрите видео Акция протеста в Черновцах / Фото Суспільне 23 июля в Запорожье люди с плакатами и лозунгами вышли на акцию против закона 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису Генпрокурора. Люди призывают отменить закон о НАБУ: видео Общественное Акция протеста в Запорожье / Фото Никиты Комара для 24 Канала
Киевляне вышли на митинг
В Харькове самая массовая акция за все полномасштабное вторжение
В Кривом Роге люди вышли на протест
Как выражают несогласие в Черновцах
Как люди протестуют в Запорожье
В Киеве люди снова собрались на площади перед театром имени Ивана Франко. В руках они держат плакаты с цитатами поэзии Шевченко, надписями "Коррупция – это смерть", "Закон 12414 предает Майдан" и тому подобное.
Немало молодежи приняли участие во втором дне протестов / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Украинцы против закона 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Канала
Киевляне не сдерживают возмущение новым законом о НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Украинцы напоминают власти, что новый закон – препятствие для вступления в ЕС / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Сотни киевлян собрались на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Украинцы протестуют против ликвидации независимости НАБУ и САП / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
На плакатах – цитаты из Шевченко / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Протестующие в Одессе уже начинают собираться напротив Городского сада / Фото из соцсети
На митинг пришли около 500 – 600 человек - преимущественно молодежь и студенты.
Митинг в Харькове / Фото Анны Черненко для 24 Канала
"Мы собрались сегодня, чтобы показать: харьковчанам не безразлично то, что происходит с демократическими принципами украинской государственности. Закон 12414 их подрывает. И мы не можем смириться с тем, что независимые органы, которые борются с коррупцией, теперь теряют эту независимость", - отметила одна из участниц.
"Мы требуем вернуть те правовые нормы, которые действовали до принятия этого закона", - добавил другой участник протеста.
Акция протеста в Харькове / Фото Суспільне
В центре Ривне люди готовятся к мирному пикету. Они выступают против принятия Верховной Радой законопроекта №12414 относительно НАБУ и САП.
Акция протеста в Ровно / Фото Суспільне
В Кривом Роге украинцы тоже протестуют.
Акция протеста в Кривом Роге / Фото Свои. Кривой Рог
На Центральной площади Черновцов ориентировочно сотня людей собралась на мирную акцию.
"Нет" закону 12414 кричат украинцы: смотрите видео
Акция протеста в Черновцах / Фото Суспільне
23 июля в Запорожье люди с плакатами и лозунгами вышли на акцию против закона 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису Генпрокурора.
Люди призывают отменить закон о НАБУ: видео Общественное
Акция протеста в Запорожье / Фото Никиты Комара для 24 Канала