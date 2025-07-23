Західні партнери негативно сприйняли ухвалення закону щодо НАБУ та САП. У ЄС відкрито говорять про те, що такі кроки ставлять під загрозу євроінтеграцію України, передає 24 Канал.

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