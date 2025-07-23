Західні партнери негативно сприйняли ухвалення закону щодо НАБУ та САП. У ЄС відкрито говорять про те, що такі кроки ставлять під загрозу євроінтеграцію України, передає 24 Канал.

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Як люди у різних містах України протестують проти закону 12414?

20:11, 23 липня

20:00, 23 липня

Кияни вийшли на мітинг

У Києві люди знову зібралися на площі перед театром імені Івана Франка. У руках вони тримають плакати із цитатами поезії Шевченка, написами "Корупція – це смерть", "Закон 12414 зраджує Майдан" тощо.

Чимало молоді взяли участь у другому дні протестів / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Українці проти закону 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Каналу

Кияни не стримують обурення новим законом про НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Українці нагадують владі, що новий закон – перешкода для вступу у ЄС / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Сотні киян зібралися на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Українці протестують проти ліквідації незалежності НАБУ та САП / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

На плакатах – цитати з Шевченка / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

19:18, 23 липня

Протестуючі в Одесі вже починають збиратися навпроти Міського саду / Фото з соцмережі

19:17, 23 липня

У Харкові – наймасовіша акція за все повномасштабне вторгнення

На мітинг прийшли близько 500 – 600 людей — переважно молодь і студенти.

Мітинг у Харкові / Фото Анни Черненко для 24 Каналу

"Ми зібралися сьогодні, щоб показати: харків'янам не байдуже те, що відбувається з демократичними засадами української державності. Закон 12414 їх підриває. І ми не можемо змиритися з тим, що незалежні органи, які борються з корупцією, тепер втрачають цю незалежність", — зазначила одна з учасниць.

"Ми вимагаємо повернути ті правові норми, які діяли до ухвалення цього закону", — додав інший учасник протесту.

Акція протесту у Харкові / Фото Суспільне

19:17, 23 липня

У центрі Рівного люди готуються до мирного пікету. Вони виступають проти прийняття Верховною радою законопроєкту №12414 щодо НАБУ та САП.

Акція протесту у Рівному / Фото Суспільне

19:12, 23 липня

У Кривому Розі люди вийшли на протест

У Кривому Розі українці теж протестують.

Акція протесту у Кривому Розі / Фото Свої. Кривий Ріг

19:08, 23 липня

Як висловлюють незгоду у Чернівцях

На Центральній площі Чернівців орієнтовно сотня людей зібралася на мирну акцію.

"Ні" закону 12414 кричать українці: дивіться відео

Акція протесту у Чернівцях / Фото Суспільне

18:58, 23 липня

Як люди протестують у Запоріжжі

23 липня у Запоріжжі люди з плакатами та гаслами вийшли на акцію проти закону 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу Генпрокурора.

Люди закликають скасувати закон про НАБУ: відео Суспільне

Акція протесту у Запоріжжі / Фото Микити Комара для 24 Каналу