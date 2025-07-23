На Западе заявили, что ликвидация независимости САП и НАБУ повлияет на оценку прогресса по вступлению Украины в ЕС. Кроме того, европейские партнеры напомнили, что их финансовая помощь Украине зависит от прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении, передает 24 Канал.

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Как на новый закон о НАБУ отреагировали на Западе и в Украине?

15:06, 23 июля Председатель АРМА Елена Дума поддержала закон о НАБУ и САП. Государство осуществило верные шаги. В стране наводится порядок. Поддерживаю законопроект 12414,

– написала она в Telegram. "Антикоррупционная инфраструктура будет работать без российских влияний – от этого надо все очистить. Государственные, антикоррупционные, правоохранительные органы должны быть едины и работать в синергии", – отметила Дума. 15:04, 23 июля Руководители НАБУ и САП после встречи с Владимиром Зеленским требовали вернуть отмененные Верховной радой гарантии независимости. Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отменены парламентом гарантии,

- говорится в совместном заявлении органов. 15:01, 23 июля Международный фонд "Возрождение" назвал подписание закона Зеленским "критической ошибкой, что ставит под сомнение дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине и путь нашей страны в ЕС". Удар по независимости антикоррупционных органов может стать первым шагом на пути демонтажа демократических институтов в Украине, которые стали одним из достижений Революции Достоинства.

Это приближает нас к авторитарному врагу, против которого мы боремся и в борьбе с которым так много украинцев отдали свои жизни,

– говорится в заявлении организации. Фонд призвал отменить этот закон и вернуть НАБУ и САП их независимость. Ветеран российско-украинской войны, “азовец”, который оборонял Мариуполь Богдан Кротевич назвал закон "позорным" и отметил, что НАБУ как независимый орган нужен. В то же время он также раскритиковал руководство НАБУ. Военный считает, что именно из-за его

коррупционности "сейчас так трудно защищать эту структуру и институцию, которая должна была работать правильно". Даже, если закон отменят, Кротевич считает, что все руководство НАБУ должно уйти. Несмотря на общественный протест, Владимир Зеленский таки подписал закон о НАБУ и САП. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше,

– сказал глава государства. Дела, которые лежали, должны расследоваться.

Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима, – подчеркнул Зеленский. Глава СБУ Василий Малюк считает, что закон 12414 знаменует собой "возвращение к Конституции". Он подчеркнул что НАБУ и САП не ликвидированы, эти органы продолжают существовать. По его словам, закон 12414 приняли для "усиления и определенной системы сдержек и противовесов", а для недопущения такой ситуации, при которой орган "превратился бы в монстра". Глава ГУР Кирилл Буданов призвал воздержаться от внутренних распрей на фоне войны с россиянами. У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели – отстоять нашу страну,

– сказал генерал. Он также выразил уверенность, что Украину спасут сильные войско и институты. "Мы должны проявить мудрость и ответственность", – подытожил Буданов. Генпрокурор Руслан Кравченко заверил, что давления на НАБУ и САП не будет, потому что они ему не подчиняются. По его словам, каждая инстанция будет работать отдельно, но помогать друг другу. Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать,

– заявил Кравченко. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал решение о ликвидации НАБУ и САП. Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости,

– отметил Кулеба. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что новый закон усложняет евроинтеграционный путь Украины. "Я ожидаю, что Украина последовательно будет продолжать борьбу с коррупцией", – заявил он. Между тем руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР и глава секретариата WGB Джулия Фромгольц написала письмо в Офис президента. В нем она предупредила, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления. Изменения по НАБУ и САП прокомментировала и дочь спецпредставителя США Кита Келлога Меган Моббс. Она резко раскритиковала новый закон, назвав его "потрясающе глупым". Это решение является действительно невероятно, потрясающе глупым. Оно было принято в худший возможный момент, ввиду недавних позитивных изменений в политике США,

– заявила Моббс. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп также недоволен законом. Он напомнил, что "обеспечение независимости НАБУ и САП и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми условиями для процесса интеграции Украины в ЕС". Еврокомиссар Марта Кос отметила, что сохранение независимости антикоррупционных органов, таких как НАБУ и САП, является важным для вступления Украины в ЕС. Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад,

– подчеркнула она.



